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Еспресо макіато або плямиста кава – класичний рецепт на сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 серпня, 07:01
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Цю каву придумали в Італії, молочна піна в ній грає другорядну роль, на відміну від лате. Напій підійде тим, хто любить в каві лише тонкі нотки молока
Що таке еспресо макаіто і як його приготувати
Що таке еспресо макаіто і як його приготувати / Фото: pexels.com

Щось середнє між еспресо і ніжним капучино – макіато – може стати знахідкою для тих, хто любить "приборкувати" гіркоту міцної кави невеликою кількістю молока. Приготувати його максимально просто: потрібно зварити еспресо і додати зовсім небагато молока або молочної піни. Отже, в чому особливість еспресо макіато і як його правильно зварити – читайте нижче. Як вигідно підготуватися до пікніка та купити продукти за хорошими цінами – читайте в цьому матеріалі.

Це не лате і навіть не лате макіато

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Плутати ці два напої не варто. Зрозуміло, що різниця тут у кількості молока. У лате його максимально багато, а в макіато зовсім трохи.

Адже "макіато" з італійського можна перекласти, як плямистий, пофарбований – що і пояснює суть напою. Тобто еспресо макіато "зафарбовує" молоко.

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Правильні пропорції еспресо макіато: одна порція еспресо і 2 чайні ложки молока
Правильні пропорції еспресо макіато: одна порція еспресо і 2 чайні ложки молока / Фото: Pexels

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Передусім це стосується пропорцій. Правильні пропорції: одна порція еспресо, до якого додають 2 чайні ложки молока і трохи молочної піни. Пропорції можна трохи змінювати залежно від своїх уподобань. Друге – це чашка. В Італії, батьківщині еспресо макіато, його подають у чашках демітасе, як і еспресо.

Цікаво – якщо в більшості кавових рецептів молоко доливається в каву, то з еспресо макіато все не так. Спочатку потрібно збити молоко, налити його в чашку, а потім тонкою цівкою влити каву.

Якщо ви правильно приготували напій, то він буде з трьох шарів: внизу молоко, посередині кава, зверху піна. Пити макіато потрібно одразу, піна в домашніх умовах виходить нестійкою.

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При приготуванні еспресо макыато кава вливається в молоко тонкою цівкою
При приготуванні еспресо макыато кава вливається в молоко тонкою цівкою

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Інгредієнти

  • Мелена кава – 2 ч. л.
  • Вода – 70 мл
  • Молоко – 30 мл
  • Цукор, кориця – за смаком

Як приготувати

  1. Зварити міцну каву. Молоко злегка підігріти в мікрохвильовці.
  2. Збити молоко з допомогою вінчика або блендера з насадкою до утворення піни.
  3. Перелити молоко в підігріту чашку. Або покласти 2 чайні ложки молочної піни на дно чашки.
  4. Акуратно – можна використовувати тонкий ніж – влити в молоко готову каву. На поверхні напою мають залишитися кавові плями.

Перед кавою можна приготувати і з'їсти грінки з тартаром з лосося. Подробиці рецепта – у відео.

Тут читайте про дрип-каву і про те, чому вона так швидко стала популярною.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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