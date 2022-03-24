Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Житло у Польщі

Статус біженця

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Навіщо пити кефір щодня – поради дієтолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 11:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У воєнний час ми часто забуваємо про правильне харчування. Розповідаємо про прості продукти, які допоможуть підтримати організм
У чому користь кефіру для організму
У чому користь кефіру для організму / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Разом з дієтологом Світланою Фус ми розібралися, чому важливо їсти горіхи. Тепер же фахівець опублікувала новий пост у своєму Instagram-акаунті, в якому розповіла про користь ще одного продукту для нашого організму – кефіру.

Варто знати, кефір – це унікальний ферментований продукт, який виготовляють із коров'ячого, козячого чи овечого молока. Користь цього продукту була підтверджена ще 1908 року імунологом Іллею Мечниковим. Він припускав, що продукти з молочнокислими бактеріями впливають на довголіття та пригнічують зростання шкідливих мікроорганізмів у кишечнику.

Реклама

Чим корисний кефір

Кефір, на відміну від інших молочних продуктів, містить дуже мало лактози, оскільки більша її частина перетворюється на молочну та піровиноградну кислоту. Крім того, кефір містить кефіран, полісахарид кефірних дріжджів, якому притаманні протимікробні властивості.

Чому варто пити кефір щодня:

  • кефір сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками,
  • містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій у кишечнику,
  • містить вітаміни А, B2, В12, C, РР,
  • за рахунок позитивного впливу на мікрофлору кишечника впливає на імунні функції організму,
  • багатий на легкозасвоюваний кальцій і білок,
  • підходить для людей з відносною непереносимістю лактози.

Варто пам'ятати! Свіжий кефір має легку проносну дію, а триденний – навпаки, зміцнює.

Читайте також: Сир, молоко чи йогурт – яка молочка марна у вашому раціоні

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Меми дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти