Зачем пить кефир каждый день – советы диетолога

В военное время мы часто забываем о правильном питании. Рассказываем о простых продуктах, которые помогут поддержать организм

В чем пользе кефира для организма / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Вместе с диетологом Светланой Фус мы разобрались, почему важно есть орехи. Теперь же специалист опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте, в котором рассказала о пользе еще одного продукта для нашего организма – кефире.

Стоит знать, кефир – это уникальный ферментированный продукт, который производят из коровьего, козьего или овечьего молока. Польза этого продукта была доказана еще в 1908 году иммунологом Ильей Мечниковым. Он предполагал, что продукты с молочнокислыми бактериями влияют на долголетие и угнетают рост вредных микроорганизмов в кишечнике.

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Чем полезен кефир⠀

Кефир, в отличие от других молочных продуктов, содержит очень мало лактозы, так как большая ее часть превращается в молочную и пировиноградную кислоту. Кроме того, кефир содержит кефиран, полисахарид кефирных дрожжей, которому присущи противомикробные свойства.

Почему стоит пить кефир каждый день:

кефир способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками,

содержит пробиотики, которые угнетают рост вредных бактерий в кишечнике,

содержит витамины А, B2, В12, C, РР,

за счет положительного воздействия на микрофлору кишечника оказывает влияние на иммунные функции организма,

богат легкоусвояемым кальцием и белком,

подходит для людей с относительной непереносимостью лактозы.

Стоит помнить! Свежий кефир имеет легкое слабительное действие, а трехдневный – наоборот, крепит.

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