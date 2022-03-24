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Зачем пить кефир каждый день – советы диетолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 марта, 11:00
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В военное время мы часто забываем о правильном питании. Рассказываем о простых продуктах, которые помогут поддержать организм
В чем пользе кефира для организма
В чем пользе кефира для организма / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Вместе с диетологом Светланой Фус мы разобрались, почему важно есть орехи. Теперь же специалист опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте, в котором рассказала о пользе еще одного продукта для нашего организма – кефире.

Стоит знать, кефир – это уникальный ферментированный продукт, который производят из коровьего, козьего или овечьего молока. Польза этого продукта была доказана еще в 1908 году иммунологом Ильей Мечниковым. Он предполагал, что продукты с молочнокислыми бактериями влияют на долголетие и угнетают рост вредных микроорганизмов в кишечнике.

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Чем полезен кефир⠀

Кефир, в отличие от других молочных продуктов, содержит очень мало лактозы, так как большая ее часть превращается в молочную и пировиноградную кислоту. Кроме того, кефир содержит кефиран, полисахарид кефирных дрожжей, которому присущи противомикробные свойства.

Почему стоит пить кефир каждый день:

  • кефир способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками,
  • содержит пробиотики, которые угнетают рост вредных бактерий в кишечнике,
  • содержит витамины А, B2, В12, C, РР,
  • за счет положительного воздействия на микрофлору кишечника оказывает влияние на иммунные функции организма,
  • богат легкоусвояемым кальцием и белком,
  • подходит для людей с относительной непереносимостью лактозы.

Стоит помнить! Свежий кефир имеет легкое слабительное действие, а трехдневный – наоборот, крепит.

Читайте также: Сыр, молоко или йогурт – какая молочка бесполезна в вашем рационе

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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