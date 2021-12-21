Який манікюр зробити на Новий рік 2022: вчимося у світових зірок (фото)

Дизайн на будь-який смак і довжину нігтьової пластини від топових селебріті

Новорічний манікюр 2022 від світових зірок / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки одні ще тільки думають, короткий новорічний манікюр або яскравий дизайн для довгих нігтів, інші вже зробили та забули. Адже, чого тягнути – попереду купа корпоративів, Новий рік 2022, різдвяні канікули або відпустка.

У манікюрних салонах повний аншлаг – до Нового року залишилося трохи більше тижня. Якщо не записатися зараз, то доведеться самим опановувати мистецтво пилочки та лаку. Але тим, хто проти подібних експериментів, все ж таки варто зателефонувати своєму майстру.

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Ми підготували добірку манікюру, надихнувшись відомими людьми. Ці дівчата розбираються в моді та трендах, як ніхто, тому сміливіше зберігайте ідеї. Тут ви знайдете варіанти дизайну манікюру для коротких та довгих нігтів.

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