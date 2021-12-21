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Який манікюр зробити на Новий рік 2022: вчимося у світових зірок (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
21 грудня, 15:38
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Дизайн на будь-який смак і довжину нігтьової пластини від топових селебріті
Новорічний манікюр 2022 від світових зірок
Новорічний манікюр 2022 від світових зірок / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки одні ще тільки думають, короткий новорічний манікюр або яскравий дизайн для довгих нігтів, інші вже зробили та забули. Адже, чого тягнути – попереду купа корпоративів, Новий рік 2022, різдвяні канікули або відпустка.

У манікюрних салонах повний аншлаг – до Нового року залишилося трохи більше тижня. Якщо не записатися зараз, то доведеться самим опановувати мистецтво пилочки та лаку. Але тим, хто проти подібних експериментів, все ж таки варто зателефонувати своєму майстру.

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Ми підготували добірку манікюру, надихнувшись відомими людьми. Ці дівчата розбираються в моді та трендах, як ніхто, тому сміливіше зберігайте ідеї. Тут ви знайдете варіанти дизайну манікюру для коротких та довгих нігтів.

Також дивіться найкращі варіанти манікюру від френча до бурлеску на Новий рік 2022 року.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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