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Чому на Новий рік 2022 їдять мандарини і в чому користь цих цитрусів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
22 грудня, 10:00
В закладинки
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Мандарини корисні, якщо не переїдати їх, хоча їсти ці цитруси можна не всім. Але масове поїдання цих фруктів у Новий рік зовсім не пов'язане з їхньою корисністю
Мандарини на Новий рік 2022 їдять за старою традицією і від цих цитрусів справді є користь
Мандарини на Новий рік 2022 їдять за старою традицією і від цих цитрусів справді є користь / Фото: freepik.com

Саме мандарини, а не банани або ананаси, наприклад, асоціюються у нас із Новим роком. Традиція їсти мандарини перед новорічними святами виникла давно: наскільки вони корисні, підказала постійний експерт, дієтолог, психолог, консультант зі здорового харчування. Ксенія Рен .

Ксенія Рен
Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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Чому мандарини – атрибут Нового року?

За однією з версій, традицію у Новий рік їсти і дарувати мандарини до нас "занесло" із стародавнього Китаю. Нібито мандарин – символ статку та матеріального благополуччя. Хоча це лише версія з просторів інтернету.

Більше приземлена, але близька до пострадянської реальності версія – традиція класти мандарини у подарунки і подавати до столу народилася з радянського дефіциту. Хто застав часи Радянського Союзу, той пам'ятає, що в магазинах і навіть на ринках та ще й узимку фруктів було вдень з вогнем не знайти.

Традиція класти мандарини у подарунки та подавати до столу на Новий рік
Традиція класти мандарини у подарунки та подавати до столу на Новий рік "народилася" з радянського дефіциту / Фото: freepik.com

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Імпорт продуктів "поради" не визнавали, а мандарини потрапляли на прилавки із Закавказзя. Саме абхазькі плоди дозрівали якраз до грудня. Наразі ми маємо можливість купити до новорічного столу практично будь-який фрукт, але звичка є саме мандарини все ще залишилася. Крім зовнішньої краси та приємного запаху, мандарини досить корисний цитрус .

Чим корисні мандарини для організму?

Мандарини, як і всі цитрусові – природне джерело клітковини, мікроелементів, вітамінів, особливо важливим у зимовий час вітамін С . "Аскорбінка" має антиоксидантні властивості, які допомагають імунним клітинам боротися з окисним стресом та інфекціями.

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В час застуди та ГРВІ наш організм посилено витрачає вітамін С, тому цитрусові, у тому числі і мандарини – природний і смачний спосіб отримання цього вітаміну.

Вітамін С швидко руйнується при термічній обробці, тому найкращий спосіб їсти мандарини не у вигляді варення чи джему, а у сирому вигляді або додавати їх часточки у фруктові чи овочеві салати.

Мандарини, як і всі цитрусові – природне джерело клітковини, мікроелементів, вітамінів
Мандарини, як і всі цитрусові – природне джерело клітковини, мікроелементів, вітамінів / Фото: freepik.com

Мандарини, як та інші цитрусові, можуть викликати алергію тому не потрібно ними об'їдатися. Через досить високий вміст цукру мандарини не рекомендуються при цукровому діабеті.

Також ці цитруси, якщо їх переїсти, можуть спричинити здуття кишечника, метеоризм, а за рахунок фруктової кислоти – викликати подразнення слизової оболонки шлунка . Тому при загостренні захворювань органів травлення не варто налягати на ці фрукти.

Як вибрати мандарини та скільки їх можна їсти?

Взагалі не варто з'їдати більше, ніж 2-3 мандаринки на день навіть якщо у вас немає проблем зі здоров'ям. Вибираючи плоди, беріть мандарини з однорідною шкіркою, без плям, що не підгнили. Якщо мандарин занадто твердий або пересохлий – не варто брати.

Взагалі не варто з'їдати більш ніж 2-3 мандаринки на день, навіть якщо у вас немає проблем зі здоров'ям
Взагалі не варто з'їдати більш ніж 2-3 мандаринки на день, навіть якщо у вас немає проблем зі здоров'ям / Фото: freepik.com

Також варто ретельно помити шкірку мандарин перед їжею. Оскільки коробки в яких перевозять мандарини, обробляються антисептиком, він потрапляє на самі фрукти.

З обережністю варто давати як мандарини, так і будь-які цитруси дітям до року або навіть до трьох років. У разі прояву алергічної реакції (висип, свербіж шкіри, набряклість слизової рота) відразу ж відмовтеся від поїдання мандарин, тим більше не давайте їх більше малюкам і зверніться до фахівця.

Читайте також: " Навіщо приймати вітамін С при застуді і не лише ".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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