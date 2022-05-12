Як отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни – контакти та адреси

Усі, хто зараз переживає травму війни з Росією і намагається адаптуватися до нового життя, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Адже тільки зумівши адаптуватися в нових умовах, ви будете в змозі навчити себе та дітей керувати емоціями під час бойових дій.
Центри допомоги, де можна особисто поспілкуватися із кваліфікованими психологами, відкриті Фондом Ріната Ахметова у двох містах:
- у Запоріжжі: у Зеленому центрі Метінвест
- у Львові: у шелтері для переселенців на Арена Львів.
Психологічну допомогу надають і дорослим, і дітям, які переживають травму війни і намагаються адаптуватися до нового життя Так, з початку повномасштабної війни психологічні консультації від Фонду вже отримали понад 1000 переселенців.
До того ж, абсолютно всі бажаючі можуть отримати психологічну підтримку, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова за номером 0 (800) 509001.
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