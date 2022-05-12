Як отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни – контакти та адреси

Зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова або звернувшись за адресами у Запоріжжі та Львові, можна отримати безкоштовну психологічну допомогу

Отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни можна у фондах Ріната Ахметова / Фото: пресслужба,

Усі, хто зараз переживає травму війни з Росією і намагається адаптуватися до нового життя, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Адже тільки зумівши адаптуватися в нових умовах, ви будете в змозі навчити себе та дітей керувати емоціями під час бойових дій.





Особисто поспілкуватися з кваліфікованими психологами можна у відкритих фондах Ріната Ахметова у Запоріжжі та у Львові. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Центри допомоги, де можна особисто поспілкуватися із кваліфікованими психологами, відкриті Фондом Ріната Ахметова у двох містах:

у Запоріжжі: у Зеленому центрі Метінвест

у Львові: у шелтері для переселенців на Арена Львів.

Психологічну допомогу надають і дорослим, і дітям, які переживають травму війни і намагаються адаптуватися до нового життя Так, з початку повномасштабної війни психологічні консультації від Фонду вже отримали понад 1000 переселенців.

Психологічну допомогу надають і дорослим, і дітям, які переживають травму війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

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До того ж, абсолютно всі бажаючі можуть отримати психологічну підтримку, звернувшись наФонду Ріната Ахметова за номером 0

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