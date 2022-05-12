Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Боруссія М – Україна: онлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022

Користь бігу

Справа Собчак

Навчання у Німеччині

Правила харчування

Професія "мама"

Меми в тему
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни – контакти та адреси

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова або звернувшись за адресами у Запоріжжі та Львові, можна отримати безкоштовну психологічну допомогу
Отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни можна у фондах Ріната Ахметова
Отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни можна у фондах Ріната Ахметова / Фото: пресслужба,

Усі, хто зараз переживає травму війни з Росією і намагається адаптуватися до нового життя, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Адже тільки зумівши адаптуватися в нових умовах, ви будете в змозі навчити себе та дітей керувати емоціями під час бойових дій.


Особисто поспілкуватися з кваліфікованими психологами можна у відкритих фондах Ріната Ахметова у Запоріжжі та у Львові.
Особисто поспілкуватися з кваліфікованими психологами можна у відкритих фондах Ріната Ахметова у Запоріжжі та у Львові. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Центри допомоги, де можна особисто поспілкуватися із кваліфікованими психологами, відкриті Фондом Ріната Ахметова у двох містах:

  • у Запоріжжі: у Зеленому центрі Метінвест
  • у Львові: у шелтері для переселенців на Арена Львів.

Психологічну допомогу надають і дорослим, і дітям, які переживають травму війни і намагаються адаптуватися до нового життя Так, з початку повномасштабної війни психологічні консультації від Фонду вже отримали понад 1000 переселенців.

Психологічну допомогу надають і дорослим, і дітям, які переживають травму війни
Психологічну допомогу надають і дорослим, і дітям, які переживають травму війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні


До того ж, абсолютно всі бажаючі можуть отримати психологічну підтримку, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова за номером 0 (800) 509001.

Реклама

Також ми писали, як мамам бути в ресурсі самим і підтримати дитину під час війни – 7 кроків.

А ще дізнайтесь, як самому приготувати антисептик і чим краще обробляти руки від бактерій та вірусів.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти