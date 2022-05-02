Вправи та спорт під час війни – 5 способів, як швидко прибрати стрес

Пережити стрес та жити далі всім нам допоможе фізична активність. Гімнастика чи прогулянки пішки допоможуть знизити рівень гормону стресу – кортизолу

Домашні вправи та будь-яка фізична активність під час війни допоможуть швидко прибрати стрес / Фото: freepik.com

Кожен із українців зараз переживає через війну з Росією величезний стрес та страх за своє життя та життя близьких. Але якщо ви знаходитесь зараз у безпечному місці, постарайтеся відновити заняття спортом, гімнастику або більше гуляти. Чому зараз потрібно бути активними – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

В першу чергу зарядка будинку або розминка на спортивному майданчику, біг, прогулянки допоможуть знизити рівень гормону стресу (кортизолу). Крім профілактики стресу, активність також допоможе зміцнити серцево-судинну та дихальну системи.

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А ще гімнастика та інші активності нормалізують рівень холестерину, глюкози в крові та АТ; зміцнюють м'язи, кістки та зв'язки. Також фізична активність:

зменшує ризик травм, зміцнює опорно-руховий апарат, розвиває гнучкість та спритність.

покращує мозкову діяльність, підвищує постачання кисню до мозку.

покращує творчі здібності.

Ось кілька порад, які допоможуть залишатися фізично активними. 1. По-перше, робіть короткі активні перерви протягом дня.

Прості вправи – нахили тулуба, присідання, віджимання / Фото: unsplash.com

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За 5-10 хвилин активності ви можете зробити прості вправи – нахили тулуба, присідання, віджим від підлоги, рухи руками та ногами. Хорошим способом підтримати свою активність є танці, ігри з дітьми, прибирання, вправи з м'ячем, обруч, домашні тренажери тощо.

2. Знайдіть для себе онлайн-тренування. Тренери різних спортивних практик мають свої онлайн-заняття. Знаходьте відео фізичних вправ, займайтеся з тренером у ZOOMі, шукайте однодумців. Будьте обережні при виборі занять, переконайтеся, що вони вам підходять і ви зможете виконувати їх самостійно.

3. Більше ходіть. Навіть у квартирі є можливість прогулятись. Не відмовляйтеся від ходьби, вона допомагає тримати ваші м'язи в тонусі. Прогулюватися можна кімнатою по розмові з подругою або колегою по телефону, а також на місці, впустивши трохи свіжого повітря в кімнату. Корисна ходьба сходами вгору.

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4. Частіше вставайте. У багатьох людей сидячий спосіб життя. Це збільшує ризик розвитку порушення зору, сколіозу, геморою тощо. Рекомендується вставати та витягуватися на повний зріст кожні 30 хвилин. Подумайте, яку частину справ ви могли б зробити стоячи? Це допоможе урізноманітнити робочий час та зміцнить здоров'я.

5. Розслаблюйтесь. Якщо відчуваєте, що нервуєте, зробіть глибокі вдихи та видихи, спробуйте налаштуватися на позитивні думки. Можете заспівати вголос улюблену пісню.

Всім дорослим рекомендується по 30 хвилин помірної фізичної активності в день. Найважливіше – це розпочати. Якщо вам важко, робіть прості вправи: нахили, присідання, рухи руками та ногами, танцуйте чи грайте з дітьми. Навіть звичайні домашні справи можуть стати для вас способом поліпшити своє здоров'я.

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