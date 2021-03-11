Лайфхак: як почистити гранат за 30 секунд

За допомогою цього трюку ви навчитеся моментально отримувати зерна з граната

Гранат – це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Він містить рекордну кількість антиоксидантів, багатий на вітамін С, захищає від хвороби Альцгеймера, покращує травлення, допомагає при артриті, корисний при хворобах серця, покращує пам'ять і зміцнює імунітет.

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Лайфхак, як вибрати смачний гранат

Гранат не повинен бути занадто круглим. Вибирайте фрукт з чітко вираженими контурами. Це означає, що насіння вже налилися.

М'які на дотик гранати – поганий знак. Це означає, що фрукт перемерз або підгнив. Тому вибирати потрібно тільки тверді плоди.

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Як їдять гранат

Гранат подають як гарнір до важких страв, наприклад, до смаженого м'яса, але не більше столової ложки насіння в салати або основні страви.

Якщо просто їсти гранат в якості перекусу, ідеальна порція – не більше половини плода за один раз.

Найкорисніше фрукт у вигляді соку, але не чистого, а розведеного водою в пропорції один до одного.

Гранат багатий на антиоксиданти Фото: Pixabay

Лайфхак, як почистити гранат швидко і без бризок

Помийте фрукт і обсушіть його кухонним рушником.

Зріжте ножем верхівку з хвостиком так, щоб у зрізі з'явилися білі прожилки.

Зробіть невеликі надрізи уздовж граната, бажано уздовж цих світлих прожилок.

Переверніть гранат зрізом донизу. Візьміть столову ложку і почніть постукувати по шкірці. Постукування мають бути помірними й рівномірними по всій поверхні граната. Так гранатові зерна почнуть самі сипатися в посудину без будь-яких пошкоджень.

Також гранат можна покласти в невеликий целофановий пакетик перед тим, як почати стукати по ньому ложкою. Це врятує вас від випадкових бризок. Всього 30 секунд – і всі зерна в тарілці!

Існує ще один спосіб, як швидко і просто почистити гранат – зробити це у воді.

Дивіться відео, як в Україні вирощують гранат та іншу екзотику:

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше ми розповідали про способи нарізки фруктів і овочів, які полегшать вам життя.

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