Чому стрес може спричинити біль у спині – відповів лікар Комаровський

Ми отримуємо стрес, психуємо, але не рухаємось. Стрес без фізичного навантаження – найпростіше пояснення, чому у нас з'являються біль у спині, вважає Євген Комаровський.

Стрес може викликати біль у спині, якщо ми психуємо, але не рухаємось – пояснив Євген Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні,

Якщо у вас останнім часом стала хворіти спина, лікар Комаровський пояснив, чому сьогодні ця проблема є особливо актуальною. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка наразі виходить в ефірі "Індиго TV", дав кілька простих, але ефективних рекомендацій, як зберегти здоров'я.

Якщо у вас немає проблем зі спиною, то вони обов'язково виникнуть, – сказав Євген Комаровський. – І однією з причин появи болю у спині може бути стрес без використання фізичної активності.

Кандидат медичних наук пояснив, що природа так пристосувала реакцію організму на стрес, що коли викидається адреналін, на нього реагують усі органи та тканини. Тобто, м'язи готові до руху, а ми нікуди не біжимо. І на це бездіяльність організм реагує спазмом м'язів.

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Багатьом з нас зараз точно не до пробіжок вранці та занять спортом у фітнес-клубі, тому накопичений стрес "відкликається" болем у спині.

Наприклад, водій за нашої "культури водіння" постійно отримує стрес, а відреагувати на нього у людини немає можливості, тому що вона за кермом. Або сьогодні, коли в країні йде війна, ми найчастіше проводимо час удома або в бомбосховищі. Багатьом з нас точно не до пробіжок зранку та занять спортом у фітнес-клубі.

Ми отримуємо стрес, психуємо, але не рухаємось. Стрес без фізичного навантаження – найпростіше пояснення, чому у нас з'являються біль у спині, – сказав експерт програми "Ранок з Україною".

Проте кандидат медичних наук наголосив, що активні вправи, коли ми робимо їх через силу, хірургічне втручання та постільний режим категорично протипоказані. За словами доктора Комаровського, біль у спині може бути гострим і хронічним.

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Щоб уникнути болів у спині, варто зайнятися фізичними навантаженнями для зміцнення м'язів спини та черевного преса

Гостра проходить сама собою, але її все одно лікують за допомогою нестероїдних протизапальних засобів. Наприклад, це може бути "Ібупрофен". Також використовуються препарати, що розслаблюють м'язи – міорелаксанти. Крім них, застосовують місцеву анестезію – знеболювальні пластирі.

Якщо виник гострий біль, і вам кажуть, що потрібно терміново оперувати, тільки тоді ваша спина пройде – здебільшого це спроба заробити на вас гроші, – попередив лікар-педіатр найвищої категорії.

Експерт пояснив, що при болі у спині потрібна розслаблююча гімнастика, а надалі варто серйозно зайнятися фізичними навантаженнями для зміцнення м'язів спини та черевного преса. Оскільки майже шість-вісім годин ми проводимо в ліжку, подбайте про те, щоб у вас був жорсткий і твердий матрац.

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Ідеальна поза для сну – на боці у позі ембріона, – порадив експерт програми "Ранок з Україною". – Це положення максимально розслаблює м'язи спини та зменшує навантаження на хребет.

Завдяки порадам лікаря Комаровського ви можете заздалегідь попередити виникнення тривожних симптомів та зміцнити м'язи спини.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також доктор Комаровський раніше розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди.