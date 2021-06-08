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Як вибрати купальник за типом фігури: 3 підказки стиліста

Сьогодні, 10:22

В цілому існує 6 типів фігури. Але серед українок найпоширеніші "груша", "прямокутник" і "перевернутий трикутник"

Як вибрати купальник за типом фігури
Як вибрати купальник за типом фігури
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Незважаючи на нинішню погоду, пляжний сезон вже відкритий. А з ним і головний біль для багатьох жінок – що одягнути на пляж, щоб бути красивою і в тренді? Виявляється, щоб купальник ідеально сидів, його треба вибирати не тільки за розміром, але і за типом фігури. Стиліст Олена Мудренко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, які купальники будуть підкреслювати переваги різних типів фігури.

В цілому існує 6 типів фігури. Але серед українок найпоширеніші "груша" – з тендітними плечима, "прямокутник" – з довгими ногами, і "перевернутий трикутник" – з тонкою талією. І кожному з них підійдуть різні купальники.

Тип фігури "груша"

Маша Єфросиніна в купальнику
Маша Єфросиніна в купальнику
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Груша" – це вузькі плечі, чітка лінія талії і пишні стегна. Таким жінкам добре підходять купальники з рюшами, яскравими акцентами і декором на бюстьє.

"Для такої фігури можна вибрати топ-бандо, який буде більш горизонтальним. А фактурна тканина додасть трохи об'єму в верхній частині фігури", – зазначає стиліст Олена Мудренко.

Тип фігури "перевернутий трикутник"

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"Перевернутий трикутник" – повна протилежність "груші". Широкі плечі, пишні груди і вузькі стегна. Стилісти радять вибирати низ із завищеною талією, бра-шторки, а в цільних моделях придивитися до варіантів з V-подібним вирізом.

Тип фігури "прямокутник"

Фото: Pinterest

Він характеризується невираженою талією, тому стилісти радять зробити її власноруч за допомогою пояса, принтів або верху-бандо.

"Топ-бандо хоча б з невеликим пуш-апом буде збільшувати верх. Беремо такі ж трусики, але завищеною талією – це проведе горизонтальну лінію", – каже стиліст в програмі" Ранок з Україною".

Модні цього літа в'язані купальники, а саме в'язка кроше рішельє, яка виглядає як хенд-мейд. Що стосується форми, то це завищена талія для трусиків і глибокі вирізи для ніг. Також зараз дуже актуальні спортивні купальники.

Як правильно вибрати купальник – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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