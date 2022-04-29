Цирк абсурду та дешевий спектакль: модні бутіки в Москві зобов'язали прикрасити вітрини до 9 травня

"Не хочеш святкувати? Примусимо!" Схоже, це нове гасло Путінської пропаганди, яка готується розповідати про свої перемоги та заслуги

Працівники московського концепт-стору КМ20 прикрашають вітрини наклейками з гвоздиками / Фото: Колаж: Сьогодні

Мода поза політикою – вторили російські професіонали індустрії, даючи чітко зрозуміти, що вони не мають наміру виходити на мітинги та протестувати проти війни в Україні. Перший пакет санкцій змусив російських модниць і блогерів напружитися – багатьом нарешті дійшло, що їхнє мовчання призвело до непоправних наслідків, а от решта почали різати сумки Chanel, щоб щось довести люксового бренду, та й світу загалом.

Абсурдність цих дій викликала лише глузування, а про дурість росіян заговорила навіть Леді Гага зі сцени свого концерту.

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Тим часом Путін та його послідовники готуються відзначати 9 травня, яке в РФ зведено у цілий культ, коли весь світ усвідомлює неприпустимість називати цей день "Днем перемоги", віддаючи перевагу "Дню пам'яті".

Ми вже спостерігали з відео в соцмережах, як російські солдати зображають танки та іншу військову техніку, у прямому сенсі цього слова, бігають Червоною площею, готуючись до параду. Залишилося лише прикрасити всю столицю Мордора в рашистську свастику за образом та подобою Третього рейху.

Підготовка до цього вже почалася. Так, російський журналіст і блогер, який живе в Берліні, Ігор Колесников розповів про нову акцію імперії зла. Виявляється, всі люксові бутіки, концепт-стори та модні магазини у центрі Москви змусили прикрасити вітрини до 9 травня. Атрибутика все та ж – червоні гвоздики, "Перемога", "9 травня", Z та V, георгіївські стрічки.

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Підготовка до 9 травня в Москві триває повним ходом

Часи змінюються, концепт-стор КМ20 з наймоднішими вітринами Москви готується до свята, – написав блогер у своєму Telegram-каналі.

Інформація підтверджує і засновниця Telegram-каналу Good Morning, Karl, екс редакторка The Blueprint, Interview та Vogue Катя Федорова:

Підписники повідомляють, що прикрасити вітрини до 9 травня під загрозою штрафів зобов'язали усі магазини та інші заклади у центрі. Не хочеш святкувати? Примусимо!

Раніше ми розповідали, що росіянки рвуть журнали польського Vogue, присвячені Україні.