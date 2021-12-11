Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського

Свята в Україні

Капелюх на Новий рік

Колір року по Pantone

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Кайя Гербер повторила легендарне фото Сінді Кроуфорд 1994 року (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
11 грудня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Секс-символ 90-х опублікувала у своєму Instagram фото дочки
Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд в ідентичних зйомках
Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд в ідентичних зйомках / Фото: instagram.com/cindycrawford

Сінді Кроуфорд, яка раніше стала героїнею карколомної фотосесії, поділилася новими знімками у своєму Instagram. 55-річна супермодель опублікувала два нових фото, на яких знято її та її дочку.

20-річна Кая Гербер повторила знамените фото своєї зіркової мами, яке та зробила у 1994-му році для обкладинки глянсового видання американського ELLE.

Реклама

Кайя Гербер повторила фото Сінді Кроуфорд 1994 року
Кайя Гербер повторила фото Сінді Кроуфорд 1994 року / Фото: instagram.com/cindycrawford

На фото Кайя позуємо у короткому чорному светрі з принтом національного прапора США та джинсах на низькій талії. В ідентичному образі 27 років тому Сінді Кроуфорд знялася у модній фотосесії.

Дитина вкрала мій лук! – написала Сінді у пості під фото.

Сінді Кроуфорд на обкладинці ELLE у 1994-му році
Сінді Кроуфорд на обкладинці ELLE у 1994-му році / Фото: instagram.com/cindycrawford

Реклама

По фото видно, як мати та дочка неймовірно схожі.

Нагадаємо, Кайя Гербер пішла стопами своєї мами, секс-символу 90-х, та підкорює модну індустрію.

Читайте також:

Реклама

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти