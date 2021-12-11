Кайя Гербер повторила легендарне фото Сінді Кроуфорд 1994 року (фото)

Секс-символ 90-х опублікувала у своєму Instagram фото дочки

Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд в ідентичних зйомках / Фото: instagram.com/cindycrawford

Сінді Кроуфорд, яка раніше стала героїнею карколомної фотосесії, поділилася новими знімками у своєму Instagram. 55-річна супермодель опублікувала два нових фото, на яких знято її та її дочку.

20-річна Кая Гербер повторила знамените фото своєї зіркової мами, яке та зробила у 1994-му році для обкладинки глянсового видання американського ELLE.

Реклама

Кайя Гербер повторила фото Сінді Кроуфорд 1994 року / Фото: instagram.com/cindycrawford

На фото Кайя позуємо у короткому чорному светрі з принтом національного прапора США та джинсах на низькій талії. В ідентичному образі 27 років тому Сінді Кроуфорд знялася у модній фотосесії.

Дитина вкрала мій лук! – написала Сінді у пості під фото.

Сінді Кроуфорд на обкладинці ELLE у 1994-му році / Фото: instagram.com/cindycrawford

Реклама

По фото видно, як мати та дочка неймовірно схожі.

Нагадаємо, Кайя Гербер пішла стопами своєї мами, секс-символу 90-х, та підкорює модну індустрію.

Читайте також: