Кайя Гербер повторила легендарное фото Синди Кроуфорд 1994 года (фото)

Секс-символ 90-х опубликовала в своем Instagram фото дочери

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд в идентичных съемках / Фото: instagram.com/cindycrawford

Синди Кроуфорд, которая ранее стала героиней сногсшибательной фотосессии, поделилась новыми снимками в своем Instagram. 55-летняя супермодель опубликовала два новых фото, на которых запечатлена она и ее дочь.

20-летняя Кайя Гербер повторила знаменитое фото своей звездной мамы, которое та сделала в 1994-м году для обложки глянцевого издания американского ELLE.

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Кайя Гербер повторила фото Синди Кроуфорд 1994-го года / Фото: instagram.com/cindycrawford

На фото Кайя позируем в укороченном черном свитере с принтом национального флага США и джинсах на низкой талии. В идентичном образе 27 лет назад Синди Кроуфорд снялась в модной фотосессии.

Ребенок украла мой лук! – написала Синди в посте под фото.

Синди Кроуфорд на обложке ELLE в 1994-м году / Фото: instagram.com/cindycrawford

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По фото видно, как мать и дочь невероятно похожи.

Напомним, Кайя Гербер пошла по стопам своей мамы, секс-символа 90-х, и покоряет модную индустрию.

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