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Кайя Гербер повторила легендарное фото Синди Кроуфорд 1994 года (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 декабря, 17:30
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Секс-символ 90-х опубликовала в своем Instagram фото дочери
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд в идентичных съемках
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд в идентичных съемках / Фото: instagram.com/cindycrawford

Синди Кроуфорд, которая ранее стала героиней сногсшибательной фотосессии, поделилась новыми снимками в своем Instagram. 55-летняя супермодель опубликовала два новых фото, на которых запечатлена она и ее дочь.

20-летняя Кайя Гербер повторила знаменитое фото своей звездной мамы, которое та сделала в 1994-м году для обложки глянцевого издания американского ELLE.

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Кайя Гербер повторила фото Синди Кроуфорд 1994-го года
Кайя Гербер повторила фото Синди Кроуфорд 1994-го года / Фото: instagram.com/cindycrawford

На фото Кайя позируем в укороченном черном свитере с принтом национального флага США и джинсах на низкой талии. В идентичном образе 27 лет назад Синди Кроуфорд снялась в модной фотосессии.

Ребенок украла мой лук! – написала Синди в посте под фото.

Синди Кроуфорд на обложке ELLE в 1994-м году
Синди Кроуфорд на обложке ELLE в 1994-м году / Фото: instagram.com/cindycrawford

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По фото видно, как мать и дочь невероятно похожи.

Напомним, Кайя Гербер пошла по стопам своей мамы, секс-символа 90-х, и покоряет модную индустрию.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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