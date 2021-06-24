Брітні Спірс накачували літієм і забороняли вагітніти – нові зізнання співачки про опікунство

Знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси і концертну діяльність

Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства / Фото: Getty Images

Відома американська співачка Брітні Спірс, яка ось вже 13 років перебуває під опікою свого батька, вперше виступила проти свого батька в суді і попросила "повернути їй нормальне життя", повідомляє People.

"Я не знала, що можу подати прохання про припинення опіки. Я нічого не винна цим людям. Ніколи не говорила про це відкрито, бо думала, що мені ніхто не повірить. Я не брешу, а просто хочу повернути своє життя. Минуло 13 років, і цього було досить. Я хочу бути почутою", – сказала Брітні.

Джеймі та Брітні Спирс / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Брітні також заявила, що через опікунство не могла вийти заміж і народити ще одну дитину.

"Я хочу мати можливість вийти заміж і народити дитину. Але мені встановили внутрішньоматкову спіраль, тому я не можу завагітніти. Вони не хочуть, щоб у мене було більше дітей. Це опікунство приносить мені більше шкоди, ніж користі. Я заслуговую життя! Я працювала все своє життя. Я заслуговую двох-трирічної перерви, і робити те, що хочу", – заявила Брітні.

Крім цього, Спірс зізналася, що її примушували приймати літій, коли вона захотіла зробити перерву в кар'єрі.

"Це сильний наркотик. Ви можете стати розумово відсталим, якщо будете приймати його довше п'яти місяців. Я була п'яною, я не могла навіть поговорити з мамою або татом ні про що. Я нещасна, не можу спати. Я дуже зла, це просто безумство. Я в депресії", – сказала вона в залі суду в Лос-Анджелесі.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Крім цього, за словами артистки, за нею було встановлено тотальний контроль – вона не могла переодягнутися без присутності сторонніх людей.

Під час слухання було зачитано заяву від імені Джеймі Спірса: "Джеймі шкодує, що його дочка страждає від такого болю. Він любить свою дочку і дуже за нею сумує", – сказала його адвокат Вівіан Лі Торін.

Раніше Брітні Спірс просила суд назавжди заборонити батькові бути її опікуном. Брітні тоді заявила, що хоче, щоб опікуном стала її помічниця – Джоді Монтгомері.

Нагадаємо, в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Опіка над синами артистки перейшла до її колишнього чоловіка. Фанати співачки впевнені, що її сім'я насильно утримує Брітні під контролем, а та подає таємні знаки через пости в Instagram.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс: