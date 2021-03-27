"Дупою співати я не вмію, як він": Шура зізнався, що йому подобається творчість Моргенштерна

Співак прокоментував неоднозначну популярність провокаційного колеги по сцені

Комусь Моргенштерн подобається, а хтось не стримує виразів, кажучи про нього. Співак Шура, який на початку цього року шокував екстремальним схудненням на 35 кг, ймовірно, зараховує себе до прихильників молодого виконавця, хоча і критикує його поведінку.

У недавньому коментарі на радіо Шура Медведєв прокоментував своє ставлення до Моргенштерна та його творчості.

"Дупою співати я не вмію, як він. Я люблю Моргенштерна. Він пре напролом. Такого чувака не збив нічим. Хабіб йому кинув щось: типу, давай культурніше. Я за це теж. Трохи культурніше треба, хоча б трохи. А так все весело", – сказав артист.

Співак Шура Фото: instagram.com/shuramedvedev

Нещодавно російський продюсер Ігор Матвієнко порівняв Моргенштерна із Шурою. "Кожен раз, коли бачу його, він мені нагадує Шуру", – сказав він в бесіді з "Peopletalk".

Ось, до речі, як виглядає сам Моргенштерн.

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Нещодавно телеведучий Олексій Суханов висловився про Моргенштерн після його ганебних зізнань, назвавши успіх репера "часом обожнювання убогості".

А ми нагадуємо, що в YouTube вийшов новий епізод шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер обговорює з молодими людьми переведення годинників на літній час.

Раніше також повідомлялося, що в Росії поставили пам'ятник Моргенштерну .

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