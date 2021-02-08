У Росії поставили пам'ятник Моргенштерну. І це не прикол

Бюст репера з'явився в магазині в Санкт-Петербурзі

У Росії з'явився пам'ятник Моргенштерну, якого раніше висміяв Олексій Суханов. Все не так масштабно, як може здатися на перший погляд – бюст виконавця поставили в магазині Санкт-Петербурга. Як це виглядає – дивіться далі.

У пітерському магазині сувенірної продукції "Мам, купи" тепер є бюст репера, який відомий своїми епатажними витівками. Фотографії з "золотим" Алішером опубліковані в Instagram-аккаунті популярного стору.

Фото: instagram.com/mamcupy

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Фото: instagram.com/mamcupy

"Стався так званий прикол – в магазині Мам Купи, відкрився пам'ятник Моргенштерну... ну або це не прикол, помогите разобраться", – написала в пості блогерка Даша Мілк, яка встигла зробити декілька знімків із Моргенштерном.

Фото: instagram.com/dariamilkmua

Хто такий Моргенштерн

Справжнє ім'я Моргенштерна – Алішер Тагірович Моргенштерн. Він народився в Уфі в 1998 році і вже з підліткового віку почав підробляти через смерть батька. Ще в школі Алішер захопився репом і зняв свій перший кліп.

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн набув статусу такої суперзірки серед молодого покоління, що крім мільйонної армії шанувальників у нього не менша армія ненависників.

Нещодавно ми писали, що MARUV влаштувала гарячі танці на концерті Моргенштерна в Дубаї.

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