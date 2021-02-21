Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ назвали вероятную причину смерти Андрея Мягкова

Сегодня, 14:15

Известный актер умер в возрасте 82 лет

На этой неделе стало известно о смерти советского актера, звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Андрея Мягкова. Артист скончался в возрасте 82 лет.

Теперь названа причина смерти Мягкова. По информации источников, он умер от сердечного приступа.

Андрей Мягков
Андрей Мягков
Фото: Скриншот из видео

Андрею Мягкову делали операцию на сердце (шунтирование), чтобы восстановить кровоток в мышце. Незадолго до смерти ему потребовалась помощь медиков, но Андрей Васильевич скончался до приезда врачей. Его нашла дома супруга Анастасия Вознесенская.

Читайте также:
Некролог. Андрей Мягков – актер, художник, однолюб и "душа" новогодней ночи

Церемония прощания с Мягковым состоялась в субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Андрей Васильевич не любил современное кино "без души" и последнее время избегал публичных мероприятий. Об этом он не раз ранее говорил в интервью. Мы собрали 10 мудрых цитат Мягкова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман "Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова О чем говорил Мягков: мысли о жизни, искусстве и поколениях
умер актер
Реклама

Новости партнеров

Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Звездно

От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:19Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

Вчера, 22:55Звездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

Вчера, 22:01Звездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

Вчера, 17:11Звездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

19 февраляЗдорово

Мощная магнитная буря начнется 20 февраля: сколько дней продлится и чем опасна

19 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

19 февраляЗвездно

Памяти легенды: как Карл Лагерфельд повлиял на мир моды

19 февраляЗвездно

Родители покойной Фриске продают квартиру дочери. Покупатель всех удивит

19 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 19 февраля: у Рака любовные дела на первом плане, а Львам нужно заняться обустройством дома

18 февраляЗвездно

"В Украине много классных сисек": что думают звездные мужчины о маленькой груди

18 февраляЗвездно

Камалия не могла выйти замуж из-за психологической травмы: "Было очень страшно"

18 февраляВкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

18 февраляЗвездно

Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

18 февраляФаново

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Новости партнеров

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять