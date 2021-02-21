СМИ назвали вероятную причину смерти Андрея Мягкова
Известный актер умер в возрасте 82 лет
На этой неделе стало известно о смерти советского актера, звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Андрея Мягкова. Артист скончался в возрасте 82 лет.
Теперь названа причина смерти Мягкова. По информации источников, он умер от сердечного приступа.
Андрею Мягкову делали операцию на сердце (шунтирование), чтобы восстановить кровоток в мышце. Незадолго до смерти ему потребовалась помощь медиков, но Андрей Васильевич скончался до приезда врачей. Его нашла дома супруга Анастасия Вознесенская.
Церемония прощания с Мягковым состоялась в субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.
Андрей Васильевич не любил современное кино "без души" и последнее время избегал публичных мероприятий. Об этом он не раз ранее говорил в интервью. Мы собрали 10 мудрых цитат Мягкова.
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