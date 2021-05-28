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Сєдокова впевнена, що скандал з Меладзе тільки набирає обертів

Сьогодні, 10:41

Екс-учасниця "ВІА Гри" стала на бік співачок, які звинуватили продюсера в домаганнях

Ані Лорак, через яку почався весь скандал навколо Костянтина Меладзе, нещодавно заявила, що її слова "перекрутили" ЗМІ і попросила залишити продюсера в спокої.

Співачка Оля Полякова напередодні знову підтримала Лорак, заявивши, що та відмовилася від своїх слів "під серйозним соціальним тиском".

По цій темі висловилася і екс-учасниця раннього складу "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка побудувала кар'єру в Росії.

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Ще в минулому році в прямому ефірі з Олею Поляковою вона зізналася, що Меладзе весь час жорстко маніпулював учасницями колективу. А напередодні, ексклюзивно для "Зіркового шляху" Сєдокова прокоментувала ситуацію знову:

"Мені здається, що скоро цей скандал буде ще голосніше. І я не знаю, не впевнена поки в своїх діях, я думаю, що з часом все одно все стане голосніше. Я бажаю всім дівчатам берегти себе, і пам'ятати свої цінності, і завжди бути під захистом ".

Нещодавно про скандал навколо Костянтина Меладзе висловилася Анастасія Приходько .

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