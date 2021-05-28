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Седокова уверена, что скандал с Меладзе только набирает обороты

Сегодня, 10:41

Экс-участница "ВИА Гры" стала на сторону певиц, обвинивших продюсера в домогательствах

Ани Лорак, из-за которой начался весь скандал вокруг Константина Меладзе, недавно заявила, что ее слова "перекрутили" СМИ и попросила оставить продюсера в покое.

Певица Оля Полякова накануне снова поддержала Лорак, заявив, что та отказалась от своих слов "под серьезным социальным давлением".

По этой теме высказалась и экс-участница раннего состава "ВИА Гры" Анна Седокова, которая построила карьеру в России.

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Еще в прошлом году в прямом эфире с Олей Поляковой она призналась, что Меладзе все время жестко манипулировал участницами коллектива. А накануне, эксклюзивно для "Зіркового шляху" Седокова прокомментировала ситуацию вновь:

"Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. И я не знаю, не уверена пока в своих действиях, я думаю, что со временем все равно все станет громче. Я желаю всем девчатам беречь себя, и помнить свои ценности, и всегда быть под защитой".

Недавно о скандале вокруг Константина Меладзе высказалась Анастасия Приходько.

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