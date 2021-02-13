Темношкірий Д'Артаньян і трансгендер Портос: як би виглядали "Три мушкетери" виходячи з нових трендів Голлівуду

Екранізація знаменитого роману могла б вийти дуже колоритною

Знаменитий роман Олександра Дюма-батька "Три мушкетери" в черговий раз оживе на екрані. Французька кіностудія Pathé запустила в роботу екранізацію, яка складатиметься з двох повнометражних фільмів. Про це повідомило видання Variety.

Всупереч очікуванням глядачів, кінороби вирішили не дивувати незвичайним вибором акторів, а взяли улюбленців мільйонів – Венсана Касселя і Єву Грін на головні ролі. Венсан зіграє Атоса, Єва Грін – злодійку Міледі Вінтер, ну а Д`Артаньяна зіграє 31-річний Франсуа Сивіль.

Франсуа Сивіль Фото: instagram.com/francoiscivilofficiel

Але певний сюрприз творці фільму все ж готують – в сюжеті з'явиться новий герой.

Говорячи про сюрпризи, для справжніх кіноманів ми створили круті ідеї, як незвично відсвяткувати День всіх закоханих.

Це буде персонаж на ім'я Ганнібал, натхненний образрм Луї Анніаби, який став першим темношкірим мушкетером у Франції.

Без появи у фільмі представника расової, ЛГБТК+ або етнічної меншини зараз майже не обійтися. За останній час світ кіно і серіалів змінився, і ми все частіше можемо бачити, як серед еліти 19 століття з'являються геї, як, наприклад в "Бріджертонах", на роль королеви Анни Болейн обирають темношкіру акторку, або коли знаменита Русалочка з казки стає чорношкірою. Зізнаємося, іноді вибір кіноробів бентежить.

Отже, ми поміркували, хто із зірок-представників різних меншин міг би зіграти головні ролі та якими б тоді були мушкетери? Подивимося.

Д'Артаньян – Джон Девід Вашингтон

Джон Девід Вашингтон

Зірка нового фільму "Тенет" режисера Крістофера Нолана хоч і не француз, але має дуже навіть аристократичну зовнішність. Джон Девід Вашингтон відмінно б вжився в роль розумного і безстрашного д'Артаньяна, але зробив би його більш серйозним. Хоча в пам'яті багатьох з нас цей персонаж асоціюється з радянським актором Михайлом Боярським.

Атос – Стівен Фрай

Стівен Фрай Фото: Wikipedia

Один з найвідоміших геїв всіх часів – британський актор і телеведучий Стівен Фрай ("Шерлок Холмс: Гра тіней", "Доктор Хто") ще у 1997 році зробив камінг-аут, зізнавшись у своїх сподобаннях. Ми пам'ятаємо Атоса як одного з найбільш таємничих мушкетерів, який схильний до смутку і меланхолії, так що Стівен Фрай чудово б підійшов на цю роль.

Портос – Чез Боно

Чез Боно Фото: Getty Images, Pinterest

На роль чесного і довірливого королівського мушкетера Портоса, ідеально підійшов би син співачки Шер – Чез Боно, який народився дівчинкою і вирішив змінити стать на чоловічу. Зараз Чез – актор, правозахисник і музикант.

Араміс – Кон Ю

Кон Ю Фото: Wikipedia

У ролі красеня-мушкетеа Араміса було б цікаво побачити азіатського актора. До слова, "Три мушкетери" вже екранізували в Південній Кореї та зробили серіал. І оскільки Джекі Чан вже в високоповажному віці, хоч і не втратив харизматичності, ми обрали південнокорейського молодого актора Кон Ю. Він зіграв у популярному фільмі жахів "Потяг в Пусан".

Міледі Вінтер – Лаверна Кокс

Лаверна Кокс Фото: instagram.com/lavernecox

З найпершої появи Міледі Вінтер, Д'Артаньян зачаровується цієї білявою жінкою, яка в підсумку розкриває свою підступну сторону.

Лаверна Кокс увійшла в історію як перша трансакторка, що отримала номінацію на престижну премію "Еммі". Також вона стала першим у світі трансгендером, який потрапив на обкладинку знаменитого журналу Time. Найвідоміша роль акторки на цей момент – в серіалі "Помаранчевий – хіт сезону".

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