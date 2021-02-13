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Знайомтеся, містер і місіс Сміт: хто замінить Піта і Джолі в рімейку культового фільму

Сьогодні, 18:12

Серіал про подружжя шпигунів вийде на Amazon Prime у 2022 році

Британська акторка Фібі Уоллер-Брідж ( "Дрянь", "Вбиваючи Єву") і американський актор та музикант Дональд Гловер ( "Спільнота", "Атланта") знімуться в рімейку фільму "Містер і місіс Сміт". Саме вони стануть новими містером і місіс Сміт, яких раніше зіграли Бред Пітт і Анджеліна Джолі.

Пам'ятаєте, як герої Джолі та Пітта билися майже весь фільм? Це тому, що вони вчасно не придумали, що будуть робити у День закоханих. Нашим читачам пощастило більше – всі секрети ідеального 14-го лютого ми зібрали в одному місці.

Про те, що актори приєднаються до роботи над серіалом, Гловер розповів в Instastories.

Скріншот: instagram.com/stories/childishgambino

Дональд Гловер і Фібі Уоллер-Брідж також виступлять шоураннерами проекту разом із Франческою Слоун – співавторкою серіалів "Фарго" і "Стартап".

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Серіал за мотивами "Містер і місіс Сміт" планують випустити у 2022 році на Amazon Prime.

Дональд Гловер і Фібі Уоллер-Брідж
Дональд Гловер і Фібі Уоллер-Брідж
Фото: Instagram, Imdb.com

Раніше Гловер і Уоллер-Брідж разом працювали над фільмом "Хан Соло: Зоряні війни. Історії", де зіграли Ленд Калріссіан та дроїда L3-37.

Напередодні стало відомо, що кіностудія Pathé запустила в роботу екранізацію знаменитого роману Олександра Дюма, а ми показали, як би виглядали "Три мушкетери" виходячи з нових трендів Голлівуду .

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