Конкурс Міс Україна розкритикували за слова про ескортниць: 25 красивих дівчат по всій країні не можемо знайти?

Після того як ЗМІ бурхливо почали обговорювати посилені правила на конкурсі краси, через які нібито не можуть знайти учасниць, мало не вибухнув скандал

Зліва - Вікторія Кіосе, праворуч - Анна Філімонова / Фото: instagram.com/anna.filimonova__, instagram.com/kioseviktoriya

Уже в жовтні відбудеться конкурс краси "Міс Україна-2021", відбір учасниць якого вже почався. В процесі кастингів директор конкурсу Вероніка Шипцова розповіла про суворі правила відбору, через які відсівається частина дівчат на етапах відбіркових турів.

"Одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу – вчиненні дівчатами ескорт-послуг, а це заборонено", – сказала тоді Вероніка Шипцова в сюжеті ТСН, опублікованому в YouTube.

Після цього в ЗМІ з'явилася новина, що організатори нібито зіткнулися з проблемою – дівчат з хорошою репутацією і натуральною красою не можуть знайти. Тоді директор "Міс Україна" Вероніка Шипцова спростувала цю інформацію і зазначила, що журналісти неправильно піднесли її слова.

Директорка "Міс Україна" Вероніка Шипцова / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Але колеги Вероніки – колишня директорка "Міс Україна" Вікторія Кіосе і директорка конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова були не в захваті від сказаних нею слів. Виданню "КП в Україні" вони прокоментували скандальні слова про ескортниць.

"Претендентка не може бути в ескорті"? Ви розумієте, що такими висловлюваннями можна спровокувати міжнародний скандал. Казати про таке – ганьба! Мені, як людині, яка любить професію, пишається нашими дівчатами, а також протягом останніх 20 років намагається зміцнювати позитивний імідж і репутацію нашої країни на міжнародній арені, було боляче це читати. Дуже зачепило! Виходить, що у нас країна ескортниць і пластичної хірургії? 25 красивих дівчат по всій країні не можемо знайти! Ну і як після всього цього будуть дивитися на нашу роботу? – сказала директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

Ексдиректорка "Міс Україна" Вікторія Кіосе, яка працювала на конкурсі краси з 2018 по 2020 роки, сказала, що за той час на кастингах була велика кількість красивих, розумних і талановитих дівчат. За словами Кіосе, вони з 50 людей навіть не могли обрати 25, бо не розуміли, хто яскравіше і краще.

Про які недобори йдеться? Як можна зробити таку заяву, очорнивши репутацію своїх же? Дати привід Росії та іншим сусідам тикати в нас пальцями? Мені здається, завдання будь-якої подібної організації – піднімати країну, представляти її в кращому світі і під правильним кутом. Не навпаки. З приводу натуральної краси – пропоную організаторам показати своїм прикладом, що вони мають на увазі. Тому що озвучувати ці правила силіконовими губами – як мінімум, лицемірно. Абсолютно не поділяю таку поведінку і підтримую українок, які вже не раз доводили, доводять і будуть доводити, хто вони, – сказала Вікторія Кіосе.

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