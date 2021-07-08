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Конкурс Міс Україна розкритикували за слова про ескортниць: 25 красивих дівчат по всій країні не можемо знайти?

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
8 липня, 16:11
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Після того як ЗМІ бурхливо почали обговорювати посилені правила на конкурсі краси, через які нібито не можуть знайти учасниць, мало не вибухнув скандал
Зліва - Вікторія Кіосе, праворуч - Анна Філімонова
Зліва - Вікторія Кіосе, праворуч - Анна Філімонова / Фото: instagram.com/anna.filimonova__, instagram.com/kioseviktoriya

Уже в жовтні відбудеться конкурс краси "Міс Україна-2021", відбір учасниць якого вже почався. В процесі кастингів директор конкурсу Вероніка Шипцова розповіла про суворі правила відбору, через які відсівається частина дівчат на етапах відбіркових турів.

"Одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу – вчиненні дівчатами ескорт-послуг, а це заборонено", – сказала тоді Вероніка Шипцова в сюжеті ТСН, опублікованому в YouTube.

Після цього в ЗМІ з'явилася новина, що організатори нібито зіткнулися з проблемою – дівчат з хорошою репутацією і натуральною красою не можуть знайти. Тоді директор "Міс Україна" Вероніка Шипцова спростувала цю інформацію і зазначила, що журналісти неправильно піднесли її слова.

Директорка "Міс Україна" Вероніка Шипцова
Директорка "Міс Україна" Вероніка Шипцова / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Але колеги Вероніки – колишня директорка "Міс Україна" Вікторія Кіосе і директорка конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова були не в захваті від сказаних нею слів. Виданню "КП в Україні" вони прокоментували скандальні слова про ескортниць.

"Претендентка не може бути в ескорті"? Ви розумієте, що такими висловлюваннями можна спровокувати міжнародний скандал. Казати про таке – ганьба! Мені, як людині, яка любить професію, пишається нашими дівчатами, а також протягом останніх 20 років намагається зміцнювати позитивний імідж і репутацію нашої країни на міжнародній арені, було боляче це читати. Дуже зачепило! Виходить, що у нас країна ескортниць і пластичної хірургії? 25 красивих дівчат по всій країні не можемо знайти! Ну і як після всього цього будуть дивитися на нашу роботу? – сказала директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

Ексдиректорка "Міс Україна" Вікторія Кіосе, яка працювала на конкурсі краси з 2018 по 2020 роки, сказала, що за той час на кастингах була велика кількість красивих, розумних і талановитих дівчат. За словами Кіосе, вони з 50 людей навіть не могли обрати 25, бо не розуміли, хто яскравіше і краще.

Про які недобори йдеться? Як можна зробити таку заяву, очорнивши репутацію своїх же? Дати привід Росії та іншим сусідам тикати в нас пальцями? Мені здається, завдання будь-якої подібної організації – піднімати країну, представляти її в кращому світі і під правильним кутом. Не навпаки. З приводу натуральної краси – пропоную організаторам показати своїм прикладом, що вони мають на увазі. Тому що озвучувати ці правила силіконовими губами – як мінімум, лицемірно. Абсолютно не поділяю таку поведінку і підтримую українок, які вже не раз доводили, доводять і будуть доводити, хто вони, – сказала Вікторія Кіосе.

Дивіться в сюжеті, як зірки постраждали в салонах краси:

Раніше Єлизавета Ястремська розповіла про програш на "Міс Всесвіті" і українських хейтерів.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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