Ольга Сумська показала себе в 16 років: Перша роль в кіно, милі серцю спогади (відео)

Знаменита українська актриса опублікувала кілька кадрів з фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки", який вийшов в 1983 році. Це була перша роль актриси

Ольга Сумська в юності - як виглядала актриса / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка поділилася фото з молодшою дочкою, показала себе в 16 років. Легендарна актриса вирішила згадати свою найпершу роль в кіно – у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Зйомки проходили в Полтавській області, тоді, за словами Ольги, на роль її взяли практично без проб.

Саме на свято Івана Купала згадаю свої перші в житті зйомки в Яреськах (Полтавщина). "Вечори на хуторі біля Диканьки". Перша роль у кіно, милі серцю спогади. Я тоді зіграла Панночку, музу Гоголя і дочка Сотника практично без проб. А привела мене до режисера Юрія Ткаченка, 16-річну дівчинку, яка тільки вступила до театрального, моя сестра Наталя, за що їй дуже вдячна. У цих епізодах справжній дух купальського свята, неймовірна атмосфера, – пише Ольга.

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При цьому Ольга також порівняла себе зі своєю 19-річною дочкою Ганною Борисюк. У коментарях до публікації багато хто з підписників Сумської погодилися з нею – дочка актриси дійсно схожа на свою зоряну маму в 16 років.

Анна Борисюк та Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Шанувальники Ольги в коментарях залишили сотні компліментів. На фото і відео також відреагували співачка Оля Полякова та телеведуча Леся Нікітюк.

Дуже круто, – написала Нікітюк.

Боже, Олю! Ти прекрасна, як сонце! – прокоментувала Полякова.

Скріншот: Instagram

Раніше Ольга Сумська зачарувала шанувальників своєю красою в квітковому полі.

Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті: