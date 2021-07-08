Ексдружина Меладзе про секс-скандал з Лорак: Нового в її словах мало

Колишня дружина Валерія Меладзе в новому своє інтерв'ю прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе

Колишня дружина Валерія Меладзе прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: Instagram, instagram.com/anilorak

Зізнання Ані Лорак, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим , ось уже кілька місяців обговорюється. Ексдружина Валерія Меладзе Ірина в інтерв'ю програмі "Доля людини" прокоментувала слова популярної співачки, які спровокували скандал.

Ірина зазначила, що Ані Лорак підняла важливу тему.

Ірина Меладзе прокоментувала висловлювання Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, Скріншот з YouTube

Нового в її словах мало, що можна почути. Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула про стосунки з продюсером, ні. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є. Ми спілкувалися багато з Яною, дружиною Костянтина. Як дві родички ми на плечі одна в одної розповідали про сокровенні моментах. Це огидно, коли відбувається насильство над волею людини – сказала ексдружина Валерія Меладзе.

Нагадаємо, секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Трохи пізніше Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Через що сваряться в шоу-бізнесі – дивіться в сюжеті:

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