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Ексдружина Меладзе про секс-скандал з Лорак: Нового в її словах мало

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 13:36
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Колишня дружина Валерія Меладзе в новому своє інтерв'ю прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе
Колишня дружина Валерія Меладзе прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе
Колишня дружина Валерія Меладзе прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: Instagram, instagram.com/anilorak

Зізнання Ані Лорак, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим , ось уже кілька місяців обговорюється. Ексдружина Валерія Меладзе Ірина в інтерв'ю програмі "Доля людини" прокоментувала слова популярної співачки, які спровокували скандал.

Ірина зазначила, що Ані Лорак підняла важливу тему.

Ірина Меладзе прокоментувала висловлювання Ані Лорак про Костянтина Меладзе
Ірина Меладзе прокоментувала висловлювання Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, Скріншот з YouTube

Нового в її словах мало, що можна почути. Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула про стосунки з продюсером, ні. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є. Ми спілкувалися багато з Яною, дружиною Костянтина. Як дві родички ми на плечі одна в одної розповідали про сокровенні моментах. Це огидно, коли відбувається насильство над волею людини – сказала ексдружина Валерія Меладзе.

Нагадаємо, секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Трохи пізніше Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Через що сваряться в шоу-бізнесі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак приїхала до Києва.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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