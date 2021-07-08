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Джолі звинуватила Пітта, що він перешкоджає поділу майна і подала на нього до суду

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 15:17
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Шлюборозлучний процес голлівудської пари почався в 2016 році і продовжується досі. Тепер пара почала ділити майно
Екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі і Бред Пітт з'ясовуватимуть стосунки в суді не тільки стосовно опіки над дітьми, але тепер ще будуть ділити спільне майно. Актриса хоче продати свою частину їх сімейного бізнесу, а актор не дає згоди. Про це пише US Weekly.

У 2011 році, за три роки до весілля, пара придбала замок і плантацію виноградників в Провансі. Джолі і Пітт відкрили завод вин Chateau Miraval. Тепер голлівудська зірка хоче продати свою частину бізнесу і вже знайшла покупців. Так на майно подружжя, які все ще не оформили розлучення до кінця, накладено тимчасову заборону, блокуючий продаж спільних активів, і Джолі необхідна згода Пітта на угоду.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Зірка спочатку звернулася до суду в односторонньому порядку. 30 червня вона подала заяву на зняття судового наказу, але отримала відмову. Потім Анджеліна відправила юристів до Бреда, щоб той підтвердив, що не заперечує проти її рішення. Але він не поспішає давати відповідь.

Тепер Джолі вирішила піти в суд і звинуватила Пітта, що він перешкоджає поділу майна. Актрисі не подобається, що вона може втратити покупця, поки експодружжя врегулює всі питання.

"Після стількох років спроб звільнитися від спільних справ зі своїм колишнім чоловіком на прийнятних фінансових умовах пані Джолі дуже хоче підписати угоду про продаж компанії Nouvel. Вона просить суд скасувати автоматичну заборону і підкреслює, що вона не застосовується до цього активу ", – заявив адвокат Анджеліни Джолі.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю. Детальніше – у відеосюжеті:

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі зустрічається з The Weeknd.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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