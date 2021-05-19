Ястремська про програш на Міс Всесвіті та українських хейтерів: Мені було дуже погано

Учасниця від України на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт" болісно сприйняла поразку. Всупереч очікуванням і сильній підготовці, журі не пропустило Єлизавету в топ-21

Єлизавета Ястремська на "Міс Всесвіт" в США Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Українка Єлизавета Ястремська, яка раніше розповіла про виснажливі репетиції на "Міс Всесвіт", зізналася, що ледь не втратила свідомість після оголошення результатів конкурсу. 28-річна красуня була однією з фавориток публіки, але всупереч очікуванням, в найкращі 21 не змогла потрапити. Дізнавшись про це на сцені, Єлизавета ще довго не могла прийти в себе і не тільки емоційно, а й фізично.

Єлизавета Ястремська повністю змінила своє життя заради перемоги на конкурсі "Міс Всесвіт-2020", який проходив в США. Дівчина прокидалася рано вранці та до пізньої ночі репетирувала, стираючи ноги в кров через підбори. Єлизавета була впевнена, що зможе отримати хороший результат. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "КП".

"Мені було дуже погано. Заради конкурсу я повністю змінила своє життя, працювала над собою з ранку до ночі. Я стільки часу і сил на це витратила. Була впевнена, що отримаю хороший результат. Всі казали, що в цьому році від України дуже сильна учасниця, мовляв, давно такого не було", – розповіла Єлизавета.

Дівчину сильно підтримували фанати. За тиждень на її рахунок у соцмережі підписалося понад 50 тисяч нових користувачів, але навіть попри це, оголошення результатів стало справжнім ударом для красуні.

"Коли на сцені не назвали моє ім'я, мені стало погано, різко потемніло в очах. Мені здалося, що я зараз впаду і втрачу свідомість. Я пів години не могла прийти в себе. Мені здавалося, що мені це сниться. Не могла в це повірити, адже я пів року готувалася. Ноги просто стерті в кров. Я не розуміла, як можна витратити стільки сил і не отримати те, що я хотіла", – сказала Єлизавета.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

При цьому дівчина отримувала більше підтримки від іноземних фанатів, ніж від українських.

"Іноземці писали: ти молодець, ти найкраща, ми тобою пишаємося. За весь цей час від них не отримала жодного негативного коментаря. Зате наші писали: ти перероблена, силіконова, не так подивилася, не так стала. Стільки критики", – поділилася Єлизавета.

Дівчина зізналася, що участь в "Міс Всесвіті" – було її мрією, яку їй вдалося здійснити з третього разу. Тепер вона планує створювати масштабні проєкти, які надихатимуть людей.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета Ястремська з'явилася на "Міс Всесвіт" в сукні, як у Шарліз Терон.

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