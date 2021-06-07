Відомий шансоньє з Чернівців пояснив, чому насправді Ані Лорак поїхала до Росії

Шансоньє вважає, що рішення переїхати до Росії і будувати там кар'єру Ані Лорак приймала не сама

Відомий шансоньє з Чернівців розповів, чому Ані Лорак поїхала до Росії Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/emil.krupnik

Хоч співачка Ані Лорак громадянка України, активну діяльність вона веде в Росії. У Мережі часто критикують позицію артистки, але він вважає за краще не коментувати цю тему. Шансоньє з Чернівців Еміль Крупник в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів, чому Ані Лорак вибрала кар'єру в Росії.

За словами шансоньє, таке рішення співачка приймала не сама.

"Кароліна великим розумом не відрізняється. Спочатку вона жила розумом Юри Фальоси, потім інших... Вона прекрасна, красива, чудова жінка, дивовижно співає, у неї доля непроста. Ми все це розуміємо, але вимагати від неї інтелектуальних осмислень своєї поведінки не варто. Той, хто її продюсує, сказав: "Треба переїжджати до Росії, тому що грошей тут не буде". Зрозуміло, що це виглядає негарно, і можна зрозуміти людей, які її засуджують", – пояснив Еміль Крупник.

Відомий шансоньє з Чернівців розповів, чому Ані Лорак переїхала до Росії Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/emil.krupnik

Також він розповів, як до Ані Лорак ставляться на її малій батьківщині в Чернівцях.

"Все залежить від поглядів людей, як і всюди. Українські патріоти погано до неї ставляться. У Чернівцях їх більшість, в тому числі в музичному середовищі. Там є на Театральній площі Алея зірок – вихідців з Чернівців. В році 2015-му зірку Ані Лорак просто вирили. Вночі. А влада не відновлює. На місці, де була зірка, тепер дірка", – розповів Еміль.

Варто зазначити, зовсім недавно Ані Лорак поділилася в Instagram, що планує дати концерт в Чернівцях.

Нагадаємо, зараз в Мережі активно обговорюють возз'єднання Ані Лорак з ексчоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Цього року Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві. Через деякий час експодружжя разом було на вечірці Філіпа Кіркорова.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією Фото: Instagram

Зазначимо, не так давно в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Турції. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

Також днями Мурат відвідав концерт ексдружини.

Дивіться інтерв'ю, в якому український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і як він ставиться до її виступів у Росії:

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак виконала патріотичну пісню в ефірі росТВ.

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