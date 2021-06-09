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Ані Лорак і її ексчоловік окремо привітали дочку з 10-річчям (фото)

Сьогодні, 18:09

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, влаштувала доньці свято мрії. А батько Софії, Мурат Налчаджиоглу, спеціально для цього прилетів з Києва до Москви

Ані Лорак вітає доньку з днем народження
Ані Лорак вітає доньку з днем народження
Фото: instagram.com/anilorak

Сьогодні, 9 червня, в родині Ані Лорак, яка не відвідала премію МУЗ-ТВ попри номінацію, справжнє свято. Доньці артистки і її ексчоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, виповнюється 10 років. І, судячи з фото в соцмережі Ані Лорак, юна Софія безмірно щаслива тому, що підготували для неї батьки.

В Instagram-акаунті Ані Лорак з'явилося її спільне фото з донькою. Фотограф зняв момент, коли співачка міцно обняла Софію, а та, закривши очі, засміялася. Для свята Ані Лорак організувала доставку цілого "букета" гелієвих кульок і цифр "10".

"Дорога моя донечка, вітаю тебе. День твого народження – мій найулюбленіший день в році! Ти унікальна. Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихітко!"- підписала фотографію Ані Лорак.

Зіркова мама і дочка позували на фото столів в закладі. До моменту фото гості ще, мабуть, не прийшли.

Також співачка опублікувала колаж з фотографіями дочки різних років. На кількох кадрах можна побачити Софію, коли та була ще карапузом.

Дочка Ані Лорак святкує 10-річчя
Дочка Ані Лорак святкує 10-річчя
Фото: instagram.com/anilorak

При цьому, на фото Ані Лорак відзначила лише дочку, не згадуючи свого ексчоловіка. Він, втім, зробив те ж саме і запостив ідентичний фотоколаж.

Однак на святі все ж були присутні обидва. Мурат Налчаджиоглу спеціально приїхав з Києва до Москви, де живе Софія з її мамою.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою в її день народження
Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою в її день народження
Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися у2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років, протягом яких мільйони шанувальників стежили за їхніми стосунками.

Дізнайтеся в ролику, про що зірки воліють замовчувати в соціальних мережах:

Раніше відомий шансоньє з Чернівців пояснив, чому насправді Ані Лорак поїхала в Росію.

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