Ані Лорак і її ексчоловік окремо привітали дочку з 10-річчям (фото)
Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, влаштувала доньці свято мрії. А батько Софії, Мурат Налчаджиоглу, спеціально для цього прилетів з Києва до Москви
Сьогодні, 9 червня, в родині Ані Лорак, яка не відвідала премію МУЗ-ТВ попри номінацію, справжнє свято. Доньці артистки і її ексчоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, виповнюється 10 років. І, судячи з фото в соцмережі Ані Лорак, юна Софія безмірно щаслива тому, що підготували для неї батьки.
В Instagram-акаунті Ані Лорак з'явилося її спільне фото з донькою. Фотограф зняв момент, коли співачка міцно обняла Софію, а та, закривши очі, засміялася. Для свята Ані Лорак організувала доставку цілого "букета" гелієвих кульок і цифр "10".
"Дорога моя донечка, вітаю тебе. День твого народження – мій найулюбленіший день в році! Ти унікальна. Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихітко!"- підписала фотографію Ані Лорак.
Зіркова мама і дочка позували на фото столів в закладі. До моменту фото гості ще, мабуть, не прийшли.
Також співачка опублікувала колаж з фотографіями дочки різних років. На кількох кадрах можна побачити Софію, коли та була ще карапузом.
При цьому, на фото Ані Лорак відзначила лише дочку, не згадуючи свого ексчоловіка. Він, втім, зробив те ж саме і запостив ідентичний фотоколаж.
Однак на святі все ж були присутні обидва. Мурат Налчаджиоглу спеціально приїхав з Києва до Москви, де живе Софія з її мамою.
Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися у2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років, протягом яких мільйони шанувальників стежили за їхніми стосунками.
Дізнайтеся в ролику, про що зірки воліють замовчувати в соціальних мережах:
Раніше відомий шансоньє з Чернівців пояснив, чому насправді Ані Лорак поїхала в Росію.
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