10 емоцій Маски: найяскравіші моменти шоу в одному відео

Давайте згадаємо найкращі розкриття маски за всі випуски

Минулої суботи, 10 квітня, ми побачили довгоочікуваний фінал гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Проект, який став найпопулярнішим на українському телебаченні, виходив раз на тиждень цілих три місяці.

Кожен ефір "Маски" не обходився без сенсацій і шокуючих моментів. Десять найяскравіших розкриттів зіркових учасників ми зібрали в одному відео.

Нагадаємо, що переможцем першого сезону шоу "Маска" стало величне Сонце. Зіркові детективи до останнього думали, що в цьому костюмі ховається Злата Огневич, навіть після того, як вона зняла з себе маску Ворона!

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Співачці майже вдалося заплутати глядачів гіпершоу, але тільки не Андрія Данилка.

"Наше Сонце вже встигло перевтілитись у загадковий образ, і тоді ми не могли її впізнати – саме вона була під маскою Ворона, а зараз перед нами Злата Огневич! Я розкусив цей хід, адже я досить хитра людина, до того ж, мене безліч раз дурили. Тож я впевнений, що це Злата Огневич! І це краща афера першого сезону "Маски", – заявив Данилко.

Злата Огневич Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), частка випуску від 03.04.21 склала 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98%**. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів***.

*Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

**Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

***Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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