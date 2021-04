Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп

Компанія Motorola продовжує намагатися конкурувати на ринку смартфонів, показавши два нових гаджета

Motorola продовжує активно працювати над своєю лінійкою смартфонів Moto G. Компанія показала одразу два смартфона – Moto G60 і Moto G40 Fusion.

Про це сказано на офіційній сторінці Motorola в Twitter .

Особливістю пристрою Moto G60 є те, що його дисплей буде мати частоту кадрів на 120 Гц. Сам екран має площу в 6,78 дюймів з матрицею AMOLED, а також роздільною здатністю Full HD + (2460 × 1080).

Hey @Flipkart , We are thrilled to #GoBeyond the ordinary because its time to #BlazeOn to infinite possibilities with our latest launches # motog60 & # motog40fusion ! Can not wait to reveal their features exclusively on your platform. Are you ready to #GetSetG ? pic.twitter.com/XrpJCHwOAT