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Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп

Сьогодні, 18:17

Компанія Motorola продовжує намагатися конкурувати на ринку смартфонів, показавши два нових гаджета

Motorola продовжує активно працювати над своєю лінійкою смартфонів Moto G. Компанія показала одразу два смартфона – Moto G60 і Moto G40 Fusion.

Про це сказано на офіційній сторінці Motorola в Twitter .

Смартфон Motorola G60
Смартфон Motorola G60
Фото: Motorola

Особливістю пристрою Moto G60 є те, що його дисплей буде мати частоту кадрів на 120 Гц. Сам екран має площу в 6,78 дюймів з матрицею AMOLED, а також роздільною здатністю Full HD + (2460 × 1080).

У свою чергу по Moto G40 набагато менше інформації і яким, наприклад, буде екран – поки не відомо.

Також зрозуміло, що в смартфонах серії Moto G встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 732G.

Смартфоны Motorola
Смартфоны Motorola
Фото: Motorola

Однією з головних фішок Moto G60 буде основна камера на 108 Мп, а фронтальна камера для селфі – на 32 Мп.

У Moto G40 попередньо камера буде з основним модулем на 64 Мп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO.

Також ми повідомляли, які найдорожчі смартфони можна купити в Україні.

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