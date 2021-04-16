Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп

Компанія Motorola продовжує намагатися конкурувати на ринку смартфонів, показавши два нових гаджета

Motorola продовжує активно працювати над своєю лінійкою смартфонів Moto G. Компанія показала одразу два смартфона – Moto G60 і Moto G40 Fusion.

Про це сказано на офіційній сторінці Motorola в Twitter .

Смартфон Motorola G60 Фото: Motorola

Особливістю пристрою Moto G60 є те, що його дисплей буде мати частоту кадрів на 120 Гц. Сам екран має площу в 6,78 дюймів з матрицею AMOLED, а також роздільною здатністю Full HD + (2460 × 1080).

У свою чергу по Moto G40 набагато менше інформації і яким, наприклад, буде екран – поки не відомо.

Також зрозуміло, що в смартфонах серії Moto G встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 732G.

Смартфоны Motorola Фото: Motorola

Однією з головних фішок Moto G60 буде основна камера на 108 Мп, а фронтальна камера для селфі – на 32 Мп.

У Moto G40 попередньо камера буде з основним модулем на 64 Мп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO.

Також ми повідомляли, які найдорожчі смартфони можна купити в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися