Чому в Україні тема харассмента заминається, а жертв насильства звинувачують в "провокації" – відповідає психолог

Тема харассмента в нашій країні все частіше стала підніматися серед відомих людей. Жертви стали частіше говорити про гвалтівників, називаючи деталі, від яких мурашки біжать по шкірі.

Володимир Талашко та Константин Меладзе потрапили у секс-скандали / Фото: Pinterest, Unsplash, instagram.com/meladzemusic

спочатку співачка Ані Лорак дала велике інтерв'ю, де натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки . Після цього спалахнув скандал з народним артистом України та зіркою фільму "В бой идут одни" старики "Володимиром Талашко, якого звинуватили в сексуальних домаганнях . Але крім галасу в пресі, справи часто закінчуються нічим.

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Ми поговорили з психологом Мариною Журбенко і з'ясували, чому наше суспільство замість підтримки жертв насильства, звинувачує їх у "провокаціях", навіть часом захищаючи гвалтівників і як змінити цю ситуацію.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко / Фото: пресслужба

Чому люди з владою частіше за інших помічені в харассмент

Американський психолог Дачер Келтнер в книзі "Парадокс влади" пише про те, що люди, наділені владою, схильні конвертувати її в перекручене сексуальну поведінку :

Абсолютна влада перемикає увагу з інших людей на задоволення власних потреб. Вона руйнує повсякденну етику соціального життя – увага, вдячність, ввічливість і повагу.

За його словами, влада призводить до уявлення про винятковості людини, яка нею володіє. І якщо ми говоримо про публічних людей, які потрапили в секс-скандал, то побачимо, що це люди як раз з владою, грошима, знайомствами та іншими привілеями.

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Серед таких впливових чоловіків, мабуть, самий відомий американський кінопродюсер Харві Вайнштейн. Скандал з його участю викликав великий резонанс в суспільстві , Тому що з обвинуваченнями на його сторону виступили відомі актриси Анжеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Сальма Хайек і Ума Турман.

Гарві Вайнштейн / Фото: Getty Images

Продюсера засудили до 23 років в'язниці, а його справу утворило "ефект Вайнштейна" – коли почалися масові публічні звинувачення знаменитостей в сексуальному насильстві. Але це було в США, а як справи йдуть у нас в Україні?

Чому в Україні від харассмента не захищають

Харассмент – форма дискримінації , Яка включає в себе будь-яка небажана і настирливе фізичне і словесне поведінку, яке ображає, принижує людину або порушує недоторканність його приватного життя .

В українській судовій і кримінальній практиці рідко кого можна притягнути до відповідальності за сексуальне домагання, а тим більше за психологічне. Саме тому, 4 мільйони дорослих в Україні стали жертвами сексуальних домагань .

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Майже половина жертв харассмента не звертаються за допомогою і не намагаються залучити порушника до відповідальності. Такі дані були отримані з дослідження Національного демократичного інституту.

Як поведінку в сім'ї впливає на дітей і їх розуміння "норми"

Здебільшого, перше зіткнення з харассмент відбувається у дівчаток в ранньому віці , Коли вони можуть стати свідками нездорових батьківських відносин. З цього моменту, дитина приймає для себе рішення "що таке любов і як я можу її висловлювати".

Як поліпшити стосунки в парі / Фото: Pexels

Якщо тато поводиться владно, принижуючи маму, при цьому мама його виправдовує – у дитини створюється викривлене сприйняття і, вступаючи в перші романтичні стосунки з протилежною статтю, погоджується на те, що було побачено в ранньому віці.

Чому українці не підтримують жертв насильства і як це називається

Наша ментальність, на жаль, багато років програмувались на замовчування про насильство. Про це було страшно, соромно і ганебно говорити. відповідно, жінки були строго навчені мовчати , А ті, хто наважився заявити про те, що трапилося – був схильний до віктімблеймінгу.

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Сам вираз victim blaming значить "звинувачення жертви". Тобто люди, замість того, щоб засуджувати злочинця, намагаються знайти йому виправдання і стверджують, що жертва сама винна в тому, що з нею сталося: спровокувала, не так себе вела, виявилася в непотрібному місці в непотрібний час.

По перше, харассери, абьюзери і насильники повинні були якось себе виправдати , Особливо, якщо мова йшла про медійних персон. А, по-друге, тут спрацьовує когнітивне спотворення і механізм психологічного захисту: люди вірять у справедливий світ.

Тобто, якщо людина хороша, то з ним нічого поганого не повинно траплятися, тому що, якщо дотримуватися всіх правил – ти будеш у безпеці. Вчишся на п'ятірки – отримаєш класну роботу. Носиш довгу спідницю – тебе не згвалтують. Чи не ходиш вночі по вулиці – тебе ніхто не пограбує. Підкоряєшся чоловікові – він тебе не б'є. Допомагаєш друзям – вони тебе ніколи не зрадять. Одним словом, кожен отримує те, що заслуговує.

Психолог Марина Журбенко пояснює, звідки це взялося в нашому суспільстві:

Така віра зростає з релігійних догм, батьківських установок, казок, які ми чуємо в дитинстві. Але глибинна її причина в тому, що вона як би робить світ не таким страшним і незрозумілим місцем.

Тобто, визнати, що з будь-якою людиною в будь-який момент може статися все, що завгодно і це не піддається ніякій логіці – важко і страшно . А тут ніби як є прості і зрозумілі правила, і, якщо хтось постраждав, значить, він їм не випливав.

Все, справу закрито. Можна не хвилюватися і продовжувати жити в своєму вигаданому безпечному маленькому світі, пояснила психолог.

В Україні немає закону, що захищає від харассмента

Крім всього іншого, в Україні повністю не відрегульований закон про харассмент , Відповідальність за сексуальні домагання в нашому законодавстві як би є, але її спритно обходять зухвалі юристи.

Саме тому, жінки багатьох пострадянських країн виявляються в глухому куті.

Як люди самі нормалізують насильство

Важливо розуміти, що віктімблеймінг – саме той термін, який нормалізує насильство . В його основі лежить абсолютно нелюдська ідея про те, що є "неправильні" люди, яких можна грабувати, бити, вбивати і ґвалтувати . Тому що "спровокували, не ту спідницю наділи, не так подивилися, не змогли себе захистити".

Психолог пояснює, що є основні заходи безпеки, але це не має нічого спільного з постулатами віктімблеймінга:

Я згодна з тим, що заходи безпеки повинні бути дотримані, їх багато адекватних, наприклад, не сідати в попутки, не ходити вночі через лісосмугу, не сідати до незнайомця в автомобіль. Але я бачу і багато суперечливих рекомендацій.

Марина Журбенко навела приклад: якщо говорити, що облягаючий одяг ставати приводом для сексуальних зазіхань, то можна згадаємо, скільки жінок в чадрі або маленьких дівчаток в дитячих платтячках стають жертвами насильства. Скільки людей вбивають або грабують посеред білого дня. При цьому, ніхто не дає рекомендацій злочинцям "як поводитися, щоб утриматися від насильства", "що робити і куди звертатися, якщо хочеться сексу з підлеглою" і так далі.

Виходить, одні повинні ховатися, обмежувати свою соціальне життя, здригатися від кожного шереху, а інші можуть вести себе як заманеться, мовляв що з них взяти, вони ж злочинці.

Як можна уникнути харассмента

психолог акцентує увагу батьків на навчанні дівчаток з ранніх років відстоювати свої кордони , Як фізичні, так і психологічні:

Харассмент – це не тільки про секс, це про безмежну владу, яку використовує злетів з котушок людина.

Багато років після того, що сталося, жертви шукають собі виправдань, намагаються зрозуміти чому вони не змогли сказати "ні" людині, схилив робити щось не по їх волі. Деякі знаходять в собі сили йти далі, створювати успішну кар'єру, сім'ю. Деякі роками ходять до психотерапевта, так і не знайшовши себе. А деякі – пишуть це на папері, щоб позбутися від мертвого вантажу.

Про наслідки насильства психолог говорить так:

Будь-яке насильство умертвляє частина самості, забирає вміння радіти, стирає посмішку. І єдиний вихід до перевиховання нашого суспільства – не мовчати, а говорити. Голосно говорити. Будь-яка проблема перестає бути сороміцької, коли ти з нею не залишився наодинці.

Дивіться відео про те, що секс-скандал з народним артистом набирає обертів:

після звинувачень Володимира Талашко відсторонили від викладання в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого , Тому він не зможе вийти на роботу з початку навчального року.