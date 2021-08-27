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Почему в Украине тема харассмента заминается, а жертв насилия обвиняют в "провокациях" – отвечает психолог

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
27 августа, 15:33
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Тема харассмента в нашей стране все чаще стала подниматься среди известных людей. Жертвы стали чаще говорить о насильниках, называя детали, от которых мурашки бегут по коже.
Владимир Талашко и Константин Меладзе попали в секс-скандалы
Владимир Талашко и Константин Меладзе попали в секс-скандалы / Фото: Pinterest, Unsplash, instagram.com/meladzemusic

Сначала певица Ани Лорак дала большое интервью, где намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого вспыхнул скандал с народным артистом Украины и звездой фильма "В бой идут одни "старики" Владимиром Талашко, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Но кроме шумихи в прессе, дела зачастую заканчиваются ничем.

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Мы поговорили с психологом Мариной Журбенко и выяснили, почему наше общество вместо поддержки жертв насилия, обвиняет их в "провокациях", даже порой защищая насильников и как изменить эту ситуацию.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко / Фото: пресс-служба

Почему люди с властью чаще других замечены в харассменте

Американский психолог Дачер Келтнер в книге "Парадокс власти" пишет о том, что люди, наделенные властью, склонны конвертировать ее в извращенное сексуальное поведение:

Абсолютная власть переключает внимание с других людей на удовлетворение собственных потребностей. Она разрушает повседневную этику социальной жизни – внимание, признательность, вежливость и уважение.

По его словам, власть приводит к представлению об исключительности человека, который ею обладает. И если мы говорим о публичных людях, которые попали в секс-скандал, то увидим, что это люди как раз с властью, деньгами, знакомствами и прочими привилегиями.

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Среди таких влиятельных мужчин, пожалуй, самый известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. Скандал с его участием вызвал большой резонанс в обществе, потому что с обвинениями в его сторону выступили известные актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Ума Турман.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / Фото: Getty Images

Продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы, а его дело образовало "эффект Вайнштейна" – когда начались массовые публичные обвинения знаменитостей в сексуальном насилии. Но это было в США, а как дела обстоят у нас в Украине?

Почему в Украине от харассмента не защищают

Харассмент – форма дискриминации, которая включает в себя любое нежелательное и назойливое физическое и словесное поведение, которое оскорбляет, унижает человека или нарушает неприкосновенность его частной жизни.

В украинской судебной и криминальной практике редко кого можно привлечь к ответственности за сексуальное домогательства, а тем более за психологическое. Именно поэтому, 4 миллиона взрослых в Украине стали жертвами сексуальных домогательств.

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Почти половина жертв харассмента не обращаются за помощью и не пытаются привлечь нарушителя к ответственности. Такие данные были получены с исследования Национального демократического института.

Как поведение в семье влияет на детей и их понимание "нормы"

В основном, первое столкновение с харассментом происходит у девочек в раннем возрасте, когда они могут стать свидетелями нездоровых родительских отношений. С этого момента, ребенок принимает для себя решение "что такое любовь и как я могу ее выражать".

Как улучшить отношения в паре
Как улучшить отношения в паре / Фото: Pexels

Если папа ведет себя властно, унижая маму, при этом мама его оправдывает – у ребенка создается искаженное восприятие и, вступая в первые романтические отношения с противоположным полом, соглашается на то, что было увидено в раннем возрасте.

Почему украинцы не поддерживают жертв насилия и как это называется

Наша ментальность, увы, многие годы программировалась на умалчивание о насилии. Об этом было страшно, стыдно и позорно говорить. Соответственно, женщины были строго научены молчать, а те, кто осмелился заявить о случившемся – был подвержен виктимблэймингу.

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Само выражение victim blaming значит "обвинение жертвы". То есть люди, вместо того, чтобы осуждать преступника, пытаются найти ему оправдания и утверждают, что жертва сама виновата в том, что с ней случилось: спровоцировала, не так себя вела, оказалась в ненужном месте в ненужное время.

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Во-первых, харассеры, абьюзеры и насильники должны были как-то себя оправдать, особенно, если речь шла о медийных персонах. А, во-вторых, здесь срабатывает когнитивное искажение и механизм психологической защиты: люди верят в справедливый мир.

То есть, если человек хороший, то с ним ничего плохого не должно случаться, потому что, если соблюдать все правила – ты будешь в безопасности. Учишься на пятерки – получишь классную работу. Носишь длинную юбку – тебя не изнасилуют. Не ходишь ночью по улице – тебя никто не ограбит. Подчиняешься мужу – он тебя не бьет. Помогаешь друзьям – они тебя никогда не предадут. Одним словом, каждый получает то, что заслуживает.

Психолог Марина Журбенко поясняет, откуда это взялось в нашем обществе:

Такая вера растет из религиозных догм, родительских установок, сказок, которые мы слышим в детстве. Но глубинная ее причина в том, что она как бы делает мир не таким пугающим и непонятным местом.

То есть, признать, что с любым человеком в любой момент может произойти все, что угодно и это не поддается никакой логике – трудно и страшно. А тут вроде как есть простые и понятные правила, и, если кто‑то пострадал, значит, он им не следовал.

Все, дело закрыто. Можно не волноваться и продолжать жить в своем выдуманном безопасном мирке, пояснила психолог.

В Украине нет закона, защищающего от харассмента

Кроме всего прочего, в Украине полностью не отрегулирован закон о харассменте, ответственность за сексуальные домогательства в нашем законодательстве как бы есть, но ее ловко обходят дерзкие юристы.

Именно поэтому, женщины многих постсоветских стран оказываются в тупике.

Как люди сами нормализуют насилие

Важно понимать, что виктимблэйминг – именно тот термин, который нормализует насилие. В его основе лежит абсолютно нечеловеческая идея о том, что существуют "неправильные" люди, которых можно грабить, бить, убивать и насиловать. Потому что "спровоцировали, не ту юбку надели, не так посмотрели, не смогли себя защитить".

Психолог поясняет, что есть основные меры безопасности, но это не имеет ничего общего с постулатами виктимблэйминга:

Я согласна с тем, что меры безопасности должны быть соблюдены, их много адекватных, например, не садиться в попутки, не ходить ночью через лесополосу, не садиться к незнакомцу в автомобиль. Но я вижу и много противоречивых рекомендаций.

Марина Журбенко привела пример: если говорить, что облегающая одежда становиться поводом для сексуальных домоганиях, то можно вспомним, сколько женщин в чадре или маленьких девочек в детских платьицах становятся жертвами насилия. Сколько людей убивают или грабят посреди белого дня. При этом, никто не дает рекомендаций преступникам "как вести себя, чтоб удержаться от насилия", "что делать и куда обращаться, если хочется секса с подчиненной" и так далее.

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Выходит, одни должны прятаться, ограничивать свою социальную жизнь, вздрагивать от каждого шороха, а другие могут вести себя как вздумается, мол что с них взять, они же преступники.

Как можно избежать харассмента

Психолог акцентирует внимание родителей на обучении девочек с ранних лет отстаивать свои границы, как физические, так и психологические:

Харассмент – это не только о сексе, это о безграничной власти, которую использует слетевший с катушек человек.

Много лет после случившегося, жертвы ищут себе оправданий, пытаются понять почему они не смогли сказать "нет" человеку, склонившего делать что-то не по их воле. Некоторые находят в себе силы идти дальше, создавать успешную карьеру, семью. Некоторые годами ходят к психотерапевту, так и не отыскав себя. А некоторые – пишут это на бумаге, чтобы избавиться от мертвого груза.

О последствиях насилия психолог говорит так:

Любое насилие умерщвляет часть самости, отнимает умение радоваться, стирает улыбку. И единственный выход к перевоспитанию нашего общества – не молчать, а говорить. Громко говорить. Любая проблема перестает быть стыдной, когда ты с ней не остался наедине.

Смотрите видео о том, что секс-скандал с народным артистом набирает обороты:

После обвинений Владимира Талашко отстранили от преподавания в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, поэтому он не сможет выйти на работу с начала учебного года.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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