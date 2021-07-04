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Місячний календар на тиждень 5-11 липня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 липня, 15:57
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Згідно з місячним календарем, останні дні перед суботнім молодиком пройдуть сумбурно і напружено. Зате в день молодика можна загадувати бажання, яке незабаром збудеться.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на початок липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 5-11 липня 2021 року.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Місячний календар по днях на тиждень 5-11 липня 2021 року

  • 5 липня, понеділок – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести в спокої і насамоті.

  • 6 липня, вівторок – 26-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

  • 7 липня, середа – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

  • 8 липня, четвер – 28-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.

  • 9 липня, п'ятниця – 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, і активізуються темні сили.

  • 10 липня, субота – 1-й, 2-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – молодик о 4:17. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

  • 11 липня, неділя – 3-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

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