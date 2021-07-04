Місячний календар на тиждень 5-11 липня 2021 року

Докладний місячний календар на початок липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.
Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 5-11 липня 2021 року.
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Гороскоп на тиждень 4-10 липня: всі знаки зодіаку
Місячний календар по днях на тиждень 5-11 липня 2021 року
- 5 липня, понеділок – 25-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести в спокої і насамоті.
- 6 липня, вівторок – 26-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.
- 7 липня, середа – 27-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.
- 8 липня, четвер – 28-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.
- 9 липня, п'ятниця – 29-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, і активізуються темні сили.
- 10 липня, субота – 1-й, 2-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – молодик о 4:17. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.
- 11 липня, неділя – 3-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.
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