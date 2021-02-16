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Как отомстить бывшему: необычные предложения от зоопарков

Сегодня, 14:55

При чем тут тараканы, змеи и крысы

Месть – блюдо, которое подают холодным. Так решили в одном из зоопарков США. Там появилось идеальное предложение для тех, кто хочет отомстить бывшим. Все просто: называете таракана именем экс-любви, а его скармливают птицам или ящерицам. Программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" с ее ведущим Дмитрием Коляденко узнали, какие еще необычные акции ко Дню всех влюбленных провели в мире.

Традиционная предложение от нескольких зоопарков мира. Назовите мышь или таракана именем человека, которого вы ненавидите и их съедят на ваших глазах. В зоопарках отмечают, что останавливаться только на бывших не стоит. Если вам досадил шеф или сосед – это может облегчить вашу жизнь. Так в прошлом году вараны ели крыс с именами экс-любовников.

В зоопарке предлагают тараканов назвать именем бывшего и скормить птицам
В зоопарке предлагают тараканов назвать именем бывшего и скормить птицам
Фото: Pixabay

Если же ваш бывший или бывшая настоящая змея, то можно закрепить за ней этот статус официально. Акция от зоопарка Сиднея. Назвать ядовитую змею именем экса можно, выиграв в конкурсе. Для этого надо объяснить 25 словами, почему ваша экс-любовь заслуживает того, чтобы ее именем назвали рептилию. И перечислить доллар в фонд сохранения дикой природы. Победитель также получает право бесплатно посещать свою змею в течение года.

В прошлом году ко дню всех влюбленных сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложила обменять фото бывших на фирменные бургеры. Акция проходила в нескольких городах Соединенных Штатов. В Нью-Йорке бесплатный бургер можно было получить не только за фото эксов, но и их чучела, одежду или письма. Оставить все это необходимо было в "корзине расставаний". Акция была не только ответом на классический день святого Валентина, но и промо-компанией ленты Харли Квинн "Хищные птицы". События фильма разворачиваются именно после расставания Харли с Джокером.

Ранее мы писали, как украинские селебрити отмечают День святого Валентина.

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психология месть бывший муж
Источник: Сегодня
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