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Жуйки Love is – як реальна історія кохання стала бізнесом

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 18:10
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Коли, як не в День святого Валентина, згадувати про наймилішу історію кохання, знайому нам із дитинства. Якщо ви думали, що персонажі жувальних гумок лише фантазія, то помилялися. Розповідаємо у матеріалі
Історія кохання, яке ховається за жувальною гумкою Love is...
Історія кохання, яке ховається за жувальною гумкою Love is... / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

В епоху аферистів із додатків для знайомств, згадати милі малюнки на вкладишах жуйок Love is, які ми любили в дитинстві – гарні ідея. Ці вкладиші збирали, колекціонували, обмінювали і навіть продавали. Їх вигадала та створила новозеландська художниця Кім Касалі у 1960-х роках.

Початок

У 19 років юна Кім покинула батьківський будинок і вирушила подорожувати Австралією, Європою та США. Опинившись у Каліфорнії, дівчина познайомилася з італійцем Роберто Касалі. У стосунках у пари склалася мила традиція – Кім малювала картинки з невеликими записками про свої почуття для Роберто. На самому початку це нагадувало ведення щоденника.

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Малюнки Кім Касалі
Малюнки Кім Касалі / Фото: Pinterest

Після весілля Роберто показав роботи Кім журналістам і Los Angeles Times погодилися опублікувати перший комікс. Побачивши перспективу у роботах дружини, Роберто вирішив стати її продюсером.

5 січня 1970 року вийшов перший комікс. Далі на пару чекав приголомшливий успіх. Комікси Love is стали настільки популярними, що подружжя створило корпорацію під назвою Minikim. Малюнки Кім з'являлися у виданнях та стали принтами. Їх наносили на чашки, календарі, футболки та інші товари. До середини 1970-х років щорічний дохід компанії становив близько 4-5 млн фунтів стерлінгів. На той момент товари з малюнками Love is випускалися у 50 країнах світу.

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Кім та Роберто Касалі
Кім та Роберто Касалі / Фото: www1.wdr.de

Трагедія

На жаль, успіх супроводжувала трагедія. У 1975 році у Роберто виявили рак. Кім кинула всі сили на те, щоб урятувати коханого. Вона перестала працювати над коміксами, цю справу передали англійському аніматору Біллу Еспрі. Саме Білл зробив персонажів кольоровими та урізноманітнив їх гардероб.

Подружжя планувало зачати третю дитину методом штучного запліднення. Але Роберто помер раніше, у віці 31 року, 1976 року. Кім вирішила все ж таки провести процедуру і народила дитину через 16 місяців після смерті чоловіка. Тоді цей феномен викликав неймовірний сплеск інтересу та засуджень у ЗМІ та суспільстві.

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Кім з дітьми
Кім з дітьми / Фото: Getty Images

Кім померла від раку кісток та печінки у 55 років (1997-го року). Сімейним бізнесом зайнявся старший син пари Стефано. Що цікаво, весь цей час комікси виходили, а над їх створенням працював Білл Еспрі разом із командою художників. Звичайно, ці історії вже були не про Кім та Роберто, а просто замальовками про закоханих.

Як жуйки Love is потрапили до України

У 1990-х роках жуйки Love is почали виробляти в Туреччині, а звідти вони потрапили до Росії та України. Вони мають попит і зараз, правда вже як фанові товари, які замовляють на подарунки або сюрпризи.

Малюнки Кім Касалі
Малюнки Кім Касалі / Фото: Pinterest

Цікаво, що Білл дізнався про те, що його малюнки використовують для вкладок у жувальній гумці, лише у 2008 році від журналістів. Він працював над створенням коміксів 34 роки. Відповідно до договору, Білл був лише художник, який створював милі історії та перевернув наші життя на "до" та "після". А ось права на ці малюнки належать дітям покійних Кім та Роберто.

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Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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