Lady in Black: Кім Кардашьян показала, у чому зустрічає День закоханих

Знаменитість, незважаючи на всюдисущу романтичну атмосферу, віддала перевагу стильному total black, а не рожевому чи червоному

Кім Кардашьян показала, у чому зустрічає 14 лютого / Фото: instagram.com/kimkardashian

Меган Фокс показала БДСМ-наряд "покоївки Дракули" на 14 лютого, а ось Кім Кардаш'ян не настільки романтична. Зірка реаліті-шоу поділилася з підписниками фото у новому образі lady in black.

41-річна Кім Кардашьян поділилася з фанатами у Instagram серією нових фото. Знаменитість одягла чорний комбінезон зі спідницею в підлогу, чорні човники, затемнені окуляри та чорні рукавички. У руках зірки красується срібна сумка-трапеція від улюбленого бренду Balenciaga.

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Кім Кардашьян показала, у чому зустрічає 14 лютого / Фото: instagram.com/kimkardashian

Волосся Кім ідеально вирівняне і спадає на плечі шикарними шовковими пасмами. На одному з фото поряд із Кардашьян її незмінний стиліст по волоссю, 37-річний всесвітньо відомий концептуальний перукар Кріс Епплтон, що працює також з Дженіфер Лопес і Дуа Ліпою.

Кім Кардашьян показала, у чому зустрічає 14 лютого / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Кім Кардашьян показала, у чому зустрічає 14 лютого / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашьян показала, у чому зустрічає 14 лютого / Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, що нещодавно Кім Кардашьян знялася для Vogue, де між рядками розповіла про нового хлопця, не вдаючись у подробиці. А також відверто вилила душу про розлучення з Каньє Вестом, який все ніяк не дасть їй спокій.

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Також Кім Кардашьян стала зіркою реклами Balenciaga, знявшись в образах колекції разом із актрисою Ізабель Юппер.