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Що найважливіше в сексі – 10 порад, як не зіпсувати інтим до 14 лютого і не лише

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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14 лютого, 10:25
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Секс насамперед має бути безпечним, не важливо чоловік ви чи жінка, завжди носіть з собою презерватив. Які ще важливі лайфхаки у сексі – у матеріалі
Секс в першу чергу повинен бути безпечним - це найважливіше в зайнятті коханням
Секс в першу чергу повинен бути безпечним - це найважливіше в зайнятті коханням / Фото: freepik.com, unsplash.com

"Немає презерватива – немає сексу" – якщо не хочете почути цю фразу, та ще на День усіх закоханих, то варто заздалегідь подбати про безпеку ваших любовних ігор. Все більше людей відповідально поводяться у сексі, дбаючи про своє здоров'я та здоров'я партнера.

Тому сьогодні, 14 лютого, саме час нагадати (а комусь і дізнатися) про важливість захищеного сексу: розберемося в цьому разом з Центром громадського здоров'я МОЗ.

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Чому презерватив – найкращий захист у сексі

Сьогодні більшість вже налаштувалася на романтичний вечір, а вчора світ відзначав Міжнародний день презервативу. Саме цей метод контрацепції вважається найнадійнішим – він захищає не лише від небажаної вагітності, а й від статевих інфекцій.

Тому правило № 1 безпечного сексу – захищений секс під час кожного сексуального контакту, і все більше людей цього правила дотримуються. Використовуйте презервативи, якщо у вас є вагінальний, анальний або оральний секс, особливо з новими партнерами. Оскільки безліч статевих інфекцій протікають безсимптомно і передаються не лише через "стандартний" секс.

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Важливий момент – щоб секс справді був повністю захищеним, потрібно не лише вміти правильно використовувати презерватив, а й користуватися якісними виробами. Інакше в самий невідповідний момент презерватив може порватися.

Де краще купувати презервативи та як їх зберігати?

Правило №2 – купуйте презервативи лише в аптеках, гарантія того, що їх зберігають у належних умовах там набагато вища, ніж у супермаркетах чи торгових кіосках. Порада № 3 – не покладайтеся на партнера, завжди майте з собою презерватив, щоб не довелося бігати в його пошуках у найвідповідальніший момент.

Не покладайтеся на партнера, завжди майте із собою презерватив, щоб не довелося бігати у його пошуках у найвідповідальніший момент
Не покладайтеся на партнера, завжди майте із собою презерватив, щоб не довелося бігати у його пошуках у найвідповідальніший момент / Фото: unsplash.com

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Зберігайте презервативи правильно – порада № 4, не в кишені, гаманці або бардачку авто. Зайве тертя та неналежні температурні умови можуть пошкодити цілісність презервативу. Тому зберігайте його в прохолодному, сухому місці, куди не потраплятимуть прямі сонячні промені. Презервативи – не вічні. Тому правило № 5 – завжди перевіряйте термін придатності упаковки.

Як користуватись презервативами для безпечного сексу?

Пошкодити презерватив також можна, якщо його неакуратно відкрити, тому порада № 6 – не розривайте упаковку зубами. Та обережно розпаковуйте презерватив, якщо у вас довгі нігті чи одягнені ювелірні прикраси!

Завжди надягайте презерватив до контакту з геніталіями або ротом – порада № 7. І пам'ятайте, що презерватив не можна використовувати більше одного разу. Використовуйте новий, коли ви займаєтеся сексом, зокрема після еякуляції, перед зміною отвору для проникнення.

Якщо статевий акт триває довго, змініть презерватив через 30 хвилин: через тривале тертя може порватися
Якщо статевий акт триває довго, змініть презерватив через 30 хвилин: через тривале тертя може порватися / Фото: freepik.com

Не надягайте два презервативи одночасно. Так створюється додаткове тертя, тобто, зростає ймовірність, що обидва порвуться. Якщо статевий акт триває довго, змініть презерватив через 30 хвилин – порада № 8. Через тривале тертя він може порватися.

Використовуйте лубриканти на водній основі, вони надійніші та найбезпечніші, порада № 9. Не користуйтеся різними зволожуючими лосьйонами, оліями або вазеліном. Після закінчення, загорніть використані презервативи в серветку або аркуш паперу та викиньте їх у відро для сміття. Не змивайте використані презервативи в унітаз.

Що робити, якщо презерватив порвався?

Якщо так сталося, що під час сексу презерватив порвався або зісковзнув, зверніться до лікаря, щоб проконсультуватися за методами екстреної контрацепції та перевірки статевих інфекцій. Не ризикуйте своїм здоров'ям та здоров'ям партнера: порада №10.

Якщо ви хочете використовувати інші методи контрацепції, тоді варто обмежити свою сексуальну активність одним партнером або партнеркою, яка займається сексом тільки з вами. Щоб уникнути статевих інфекцій. Адже від них захищає лише презерватив. Протизаплідні пігулки, вагінальні свічки, кільця тощо захистять лише від небажаної вагітності.

Протизаплідні пігулки, вагінальні свічки, кільця і т.д. захистять лише від небажаної вагітності, а презерватив – ще й від статевих інфекцій
Протизаплідні пігулки, вагінальні свічки, кільця і т.д. захистять лише від небажаної вагітності, а презерватив – ще й від статевих інфекцій / Фото: unsplash.com

Переконайтеся, що ви та ваш партнер/партнерка пройшли тестування на захворювання і точно знаєте, що ніхто з вас не має інфекцій, що передаються статевим шляхом. Так вдасться значно знизити можливість контакту з хвороботворними організмами.

Регулярно проходьте медичні огляди – відвідуйте свого гінеколога, уролога, проктолога; тестуйтесь на статеві інфекції, ВІЛ, вірусні гепатити. Стежте за своїм тілом – якщо помічаєте нетипові виділення, виразки, бульбашки, висипи в інтимних зонах – це вже привід піти до лікаря.

Також звертайте увагу на тіло партнера. Пам'ятайте, статеві стосунки – це не лише взаємне задоволення, а й взаємна турбота про здоров'я . Будьте більш відповідальні один з одним!

Також вас може зацікавити, як здивувати свого партнера у сексі до 14 лютого – читайте "3 пози з Камасутри, ідеальні для Дня закоханих".

А ще ми писали про те, як досягти оргазму і чи корисний взагалі секс для здоров'я? дізнайтесь більше тут.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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