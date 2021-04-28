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Легендарний "Космополітен": що треба знати про коктейль, який обожнює Керрі Бредшоу

Сьогодні, 20:36

Ви здивуєтеся, бо в історії коктелю замішані геї, відомий журнал і незадоволені бармени

Любите попивати "Космополітен" на вечірках? Ми розповімо про важливе, що варто знати любителям "Космо". Про гей-спільноту, яка має відношення до створення рецепту, барменів, які не любили його готувати, і серіал, який популяризував напій.

Коктейль створили з акцентом на жінок

Версій, хто винайшов рецепт є декілька. Історія – вона така, згадайте лише популярний віскі та аристократичний коньяк, у яких теж не одна інтерпретація про їх створення. Одну з версій креаторства "Космополітен" приписують бармену з Флориди Шеріл Кук в 1985-1986 роках. Вона надихнулася коктейлем "Мартіні", бо побачила, що жінки замовляють його через естетичний бокал, який доповнює їх образи. Але "суха" рецептура не всім смакувала.

У 1988 році вона повернулася до ідеї, коли побачила перші завезені ящики горілки Absolut Citron в бар. Жінка хотіла створити солодшу версію, додала крім горілки Rose's lime juice (солодкий сік лайму), журавлиний сік і лікер "Тріпл Сек". Бармен із Нью-Йорку Тобі Чеккіні удосконалив її рецептуру у барі на Манхеттені – замінив Rose's lime juice на звичайний сік лайму, а "Тріпл Сек" на лікер "Куантро".

Назва коктейлю = однойменний журнал

Бармен із Флориди Шеріл Кук, яка згадана вище назвала коктейль на честь популярного журналу "Космополітен". В одному коктейлі вона хотіла відобразити концепцію та дизайн видання про жінок. І, їй це вдалося! Звісно, його вживає не лише жіноча половина населення. Обидва факти – передбачувані, чи не так?

Керрі Бредшоу – популяризатор коктейлю

"Космополітен" став популярний у кінці 90-х після дебюту в другому сезоні серіалу "Секс і місто". Керрі Бредшоу - ще та його поціновувачка! І фанатам теж кортіло спробувати, яке воно життя героїні на смак. Без розчарувань не обійшлося, бо акторка у серіалі на зйомках пила не традиційний напій, а пофарбовану воду.

Можна її зрозуміти, бо за 6 сезонів, де коктейль "світиться" у більшості серіях було б складно не спитися! Хоч він і був фейковий, але її "реклама" спрацювала на максимум. І людство ідентифікує цей коктейль, як улюбленим Керрі.

"Космополітен" – коктейль для геїв

І не дивуйтеся! Спершу його ідентифікували гейським напоєм. Історики зазначають, що він з'явився і був популярним в одному з гей-барів Сан-Франциско в 1960 роках. У Керрі Бредшоу є чимало друзів нетрадиційної орієнтації, тому пиття його протягом серіалу лише доповнювало її образ. Є ще версія, що саме геї привезли ідею напою з Провінстауну, де масово вирощують журавлину (яка є в складі коктейлю).

Його "ненавиділи" бармени

Після появи легендарного "Космополітен" у серіалі "Секс і місто", бармени світу почали ненавидіти цей напій. Бо за вечір вони могли готувати весь час один і той самий рецепт протягом зміни. Відповідно, він їм набрид. Але шанувальників культової стрічки це мало цікавило, бо їм хотілося відчути стиль життя акторів на смак, особливо Керрі Бредшоу.

"Особливий" день для коктейлю – 7 травня

Якщо ви любите "Космополітен", то обведіть 7 травня червоним кружечком у календарі. Бо традиційно святкують його день народження в зазначену дату. Ідеальний план – приготувати вдома "Космополітен", ввімкнути серіал "Секс і місто", запросити друзів і насолоджуватися святом.

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