Проведите карантин, как аристократы проживают жизнь. Вот 10 королевских привычек

Мечтали пожить, как аристократы из королевской семьи Великобритании? А узнать и познакомиться с ежедневными привычками королевы Елизаветы и других членов ее семьи, которые вошли в историю? Мы расскажем о 10 традициях, которые являются частью их жизни.

Спойлер: вы можете ими воспользоваться на карантине и разнообразить свою рутину.

На обед – особенная одежда

Королевская семья на обед надевает исключительно официальное наряды. Вспомните кадры из застолий сериала "Аббатство Даунтон", где без бальных платьев и изысканных мужских костюмов не обходилось. Здесь — та же ситуация! Королевский экс-повар Даррен Макрейди рассказывал о том, что покойный принц Филлип иногда пренебрегал этим правилом, поэтому его часто путали с садовником.

Что изменить? Мы предлагаем вам тоже обратить внимание на домашние луки, но можете обойтись без пышных платьев. Только не ходите в пижаме 24/7. Вангуем, кое-кто из вас в ней сейчас читает статью. Во время встреч в Zoom вернитесь к деловому стилю (да, штаны с медведями не сегодня), на ужин – нарядное платье, а для выходных подбирайте коктейльные варианты. Дома важно соблюдать дисциплину, которая на карантине иногда "хромает" – стиля это касается тоже.

Спонтанные "хочу" (не королевского формата)

Принцесса Диана в свое время могла изменить королевский распорядок дня, который прописан до деталей. Например, отменить обед и отвезти принцев Гарри и Уильяма в McDonald's, чтобы купить "хэппи Мил" с игрушкой.

Что изменить? Спонтанные "хочу" из любимых заведений также внесите в распорядок на неделю. Потому что большинство скучает по вкусностям из любимых ресторанов. Как вы понимаете, принцесса бы оценила такую инициативу. Почему бы 1-2 раза не побаловать себя, даже если это пицца или бургер? Только не злоупотребляйте доставкой на дом! И не возражайте, спонтанными, как Диана, бывают все.

Утром – любимый напиток

У королевы Елизаветы существуют традиция с утра – пить чай, а не кофе, как у большинства людей. Она любит Earl Gray от Twinings без молока и сахара. Если королевские особы добавляют молоко в напиток, то это происходит по конкретному этикету. Традиция сформировалась в 18 веке и неизменна до сих пор: сначала в фарфоровую чашку наливают чай, а потом добавляют молоко. И не наоборот!

А чай в пакетиках не признают, только рассыпной и в чайнике. Размешивать бездумно напиток также запрещено: используют только круговые движения и не касаются чашки.

Что изменить? Попробуйте пить чай как королева! И обязательно соблюдайте правила английского этикета, сложившиеся в 18 веке — в них заложен особый аристократизм, продуманный до мелочей.

Рыбалка как хобби

Елизавета II любит рыбачить. Привычку, которая стала для нее традицией, унаследовала от мамы. Это хобби для Елизаветы работает как антистресс, для перезагрузки после рабочего дня.

Почему бы и вам не попробовать рыбалку? Запланируйте, например, на воскресенье, после недели с десятками выполненных дедлайнов. А если вы никогда не практиковали такой вид отдыха, то рискните! Потому что карантин – удачный период, чтобы открывать новые таланты.

Барбекю с родными

Эта привычка принца Филиппа, который любил семейное барбекю в замке Балморал. Он обожал готовить на гриле и интересовался многообразием пищи перед тем, как идти на пикник.

Что изменить? Во время карантина любимая привычка герцога Эдинбургского может пригодиться и вам. Это же идеальная альтернатива ресторанам, которые закрыты! План таков: выбирайте удачное место на природе, день без осадков и звоните друзьям с приглашением на пикник. Только не забывайте о карантинных нормах и о чувстве меры с алкоголем и едой.

Табу на конкретный лексикон

В королевской семье существуют список слов, которые запрещено употреблять во время общения. Об этом пишет антрополог Кейт Фокс в книге "Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior".

Вот несколько позиций из черного списка для Букингемского дворца: рosh (шикарный), зато используется его синоним – smart. Не удивляйтесь, но dad и mom (папа и мама) также табу, здесь к родителям обращаются мягче – daddy и mummy. Словосочетания "внутренний дворик" (patio) также нет в королевской лексике, но существуют "терраса" (terrace). У зеркала королевы Елизаветы никогда не стоят "духи" (perfume), но есть место для "аромата" (scent). Словом, таких табу тысячи.

Что изменить? Вам рекомендуем последовать примеру королевской семьи – проанализировать лексикон и отказаться от слов-паразитов. Понимаем, что официально от вас не требуется избегать определенного списка слов, но почему бы не улучшить навыки общения? Для начала выпишите слова, которые портят ваш лексикон, и откажитесь от них во время общения. Напоминаем, что карантин – идеальный период, чтобы стать лучшей версией себя!

Бег, как образ жизни

Принцесса Йоркская, Беатрис, любит бегать. Она первая из королевской семьи пробежала марафон в Лондоне в 2010 году. Привычка, которую стоит завести каждому!

Что изменить? Берите пример с Беатрис, если второй год подряд на карантине откладываете бег по утрам. Потому что такая аэробная тренировка положительно влияет на организм: помогает преодолеть тревогу и избежать депрессии за счет серотонина, который выделяется во время бега. И, конечно, держать себя в форме, помогает стать увереннее в себе.

Бокал алкоголя на вечер

У королевы существуют и привычка выпить вечером не только чая, но и немного алкоголя. Елизавета II часто завершает свой день с джином и ликером "Дюбонне". Для нее готовят напиток в соотношении 1:2. Под коктейль она иногда читает важные документы, которые накопились за день.

Что изменить? Вы можете добавить в свои будни бокал вкусного напитка. Как насчет белого сухого? Когда будете пить вино, можете распланировать свой следующий день. Напоминаем, что профессиональные сомелье рекомендуют выбирать вино с минимальным содержанием сахара. Если хотите все же перенять привычку королевы, то готовьте ее любимый коктейль. И главное – пейте в меру и минимизируйте употребления алкоголя!

Конный спорт – рецепт долголетия

Исследователь британской культуры Брайан Козловски отмечает, что секрет долголетия королевы не в систематических тренировках и строгом режиме. А в занятиях, которые приносят ей удовольствие. Одно из них – верховая езда.

Что изменить? Мы не будем заставлять вас тестировать верховую езду, которую любит Елизавета. И если ее привычка мотивировала вас попробовать активный отдых, то почему нет!? Но все же рекомендуем находить свободное время на карантине для дел, которые приносят удовольствие. Они помогут не зацикливаться на минусах локдауна, а наслаждаться жизнью.

Йога для баланса жизни

Кейт Миддлтон — любительница систематических занятий йогой, она даже своего тренера приглашала на свадьбу. Принц Уильям также был замечен за этим занятием – разминался перед матчем по поло. Вангуем, взяв пример с жены. Известно и о любви Меган Маркл к йоге. Это и не удивительно, потому что ее мать – профессиональный тренер по йоге.

Что изменить? Берите пример с Меган, Уильяма и Кейт на карантине. Начинайте утро с йоги – она улучшает качество сна, помогает бороться со стрессом, болью в спине и улучшает баланс и координацию. Добавляйте активностей во время карантина, так как сидячий образ жизни негативно влияет на ваши формы и здоровье в целом. А потом можете и чашку чая по-королевски выпить и воплощать грандиозные планы из вашего "домашнего" офиса.

