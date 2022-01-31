Берлін, Тбілісі, Прага і не лише: 8 напрямків на День святого Валентина від 2 тис. грн

Якщо у вас ще немає планів на 14 лютого, тоді підкинемо кілька крутих варіантів для незабутнього романтичного вікенду

Куди полетіти недорого на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com

Де святкувати День святого Валентина 2022 в Україні, ми вже розповіли. А тепер поговоримо про популярні туристичні напрямки за кордон, які нам пропонує сервіс TripMyDream.

Найромантичніший день року вимагає трохи фантазії та вражень, які ви можете організувати собі в один клік за допомогою авіаквитка в улюблену країну на уїк-енд з другою половинкою.

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Популярний сайт пошуку дешевих квитків підготував для вас добірку цікавих пропозицій. У ці чудові міста світу можна полетіти з коханою людиною, компанією друзів і навіть самому.

Київ – Брюссель – Київ (13.02 – 16.02.2022) €75

Київ – Будапешт – Київ (13.02 – 16.02.2022) €79

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Київ – Берлін – Київ (12.02 – 15.02.2022) – €87

Київ – Барслеона – Київ (12.02 – 15.02.2022) – €128

Київ – Тбілісі – Київ (12.02 – 15.02.2022) – €154

Одеса – Барселона – Одеса (8.02 – 15.02.2022) – €86

Одеса – Будапешт – Одеса (12.02 – 15.02.2022) – €66

Львів – Прага – Львів (11.02 – 14.02.2022) – €105

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