Берлін, Тбілісі, Прага і не лише: 8 напрямків на День святого Валентина від 2 тис. грн

Де святкувати День святого Валентина 2022 в Україні, ми вже розповіли. А тепер поговоримо про популярні туристичні напрямки за кордон, які нам пропонує сервіс TripMyDream.
Найромантичніший день року вимагає трохи фантазії та вражень, які ви можете організувати собі в один клік за допомогою авіаквитка в улюблену країну на уїк-енд з другою половинкою.
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Популярний сайт пошуку дешевих квитків підготував для вас добірку цікавих пропозицій. У ці чудові міста світу можна полетіти з коханою людиною, компанією друзів і навіть самому.
Київ – Брюссель – Київ (13.02 – 16.02.2022) €75
Київ – Будапешт – Київ (13.02 – 16.02.2022) €79
Київ – Берлін – Київ (12.02 – 15.02.2022) – €87
Київ – Барслеона – Київ (12.02 – 15.02.2022) – €128
Київ – Тбілісі – Київ (12.02 – 15.02.2022) – €154
Одеса – Барселона – Одеса (8.02 – 15.02.2022) – €86
Одеса – Будапешт – Одеса (12.02 – 15.02.2022) – €66
Львів – Прага – Львів (11.02 – 14.02.2022) – €105
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