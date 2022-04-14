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Що таке суржик і як правильно говорити українською

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 квітня, 15:00
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Філолог пояснила основні правила вимови, на що варто звернути увагу. Читайте у матеріалі про те, як не спотворювати українську мову
Як правильно говорити українською, щоб не стати посміховиськом (ілюстрація - Оксана Федько, для пабліку @perehodnamovu)
Як правильно говорити українською, щоб не стати посміховиськом (ілюстрація - Оксана Федько, для пабліку @perehodnamovu) / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського військового вторгнення все більше українців почали вивчати та спілкуватися рідною мовою, знайомитися з історією та популяризувати культуру. Перша леді України поділилася добіркою YouTube-каналів, де можна засвоїти історію України. Але як бути з мовою.

На щастя, наші співвітчизники запускають різноманітні ініціативи, які допоможуть у цьому. Так, у Telegram- каналі "Українська з Марусею", філолог, письменниця та викладачка української мови Марина Герасименко розповідає про правила та "хитрощі", які будуть цікаві кожному.

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Філолог також веде Zoom для тих, хто хоче займатися онлайн та вивчити українську мову. У каналі Марини можна прочитати багато корисної інформації.

Що таке суржик

Річ в тім, що це слово має ще одне значення. Суржик – зерна пшениці та жита, жита та ячменю, ячменю та вівса, а також борошно з такої суміші. Наприклад,

Сіяв пшеницю, а зібрав суржик!

Звісно, друге значення вам відоме. Суржиком називають суміш кількох мов, які утворилися самі собою, без дотримання літературних норм.

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Як правильно говорити українською

У своєму каналі філолог поділилася 9 секретами правильної вимови. Погодьтеся, адже нам усім подобається звучання української мови, особливо, коли чуємо, як розмовляють телеведучі чи актори театру. Як домогтися такої ж вимови, чистої та правильно, читайте у матеріалі на сайті Vogue.ua.

У статті вказані такі відмінності звучання, як [о] та [а], чому важливо вимовляти звуки [д] і [т] глухо, та багато інших. Наприклад, [ч] в українській мові звучить твердо, не потрібно вимовляти "чяй", "чюю", "чітати".

А ще в українській мові немає редукції, всі звуки слід вимовляти чітко та повнозвучно, не ковтати їх, як це роблять росіяни.

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Чітко вимовляйте я, ю, є, ї, коли вони позначають два звуки. [Украйіна], а не [Украіна], [обіцяйу], а не [обіцяу], [свойе], а не [свое].

Раніше ми розповідали, що до словника Urban Dictionary додали слово Ukrained. Що воно значить.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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