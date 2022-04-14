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Что такое суржик и как правильно говорить по-украински

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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14 апреля, 15:00
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Филолог объяснила главные правила произношения, на которые стоит обратить внимание. Читайте в материале о том, как не искажать украинский язык
Как правильно говорить на украинском языке, чтобы не стать посмешищем (иллюстрация - Оксана Федько, для паблика @perehodnamovu)
Как правильно говорить на украинском языке, чтобы не стать посмешищем (иллюстрация - Оксана Федько, для паблика @perehodnamovu) / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала российского военного вторжения все больше украинцев стали изучать и переходить на родной язык, изучать историю и популяризировать культуру. Первая леди Украины поделилась подборкой YouTube-каналов, где можно изучить историю Украины. Но, как быть с языком.

К счастью, наши соотечественники запускают разного рода инициативы, которые помогут в этом. Так, в Telegram-канале "Українська з Марусею", филолог, писательница и преподавательница украинского языка Марина Герасименко рассказывает о правилах и "уловках", которые будут интересны каждому.

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Филолог также ведет Zoom для тех, кто хочет заниматься онлайн и выучить украинский язык. В канале Марины можно прочесть много полезной информации.

Что такое суржик

Дело в том, что у этого слова есть еще одно значение. Суржик – зерна пшеницы и ржи, ржи и ячменя, ячменя и овса, а также мука из такой смеси. Например,

Сеял пшеницу, а собрал суржик!

Конечно, второе значение вам известно. Суржиком называют смесь нескольких языков, которые образовались сами собой, без соблюдения литературных норм.

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Как правильно говорить по-украински

В своем канале филолог поделилась 9 секретами правильного произношения. Согласитесь, нам ведь всем нравится звучание украинского языка, особенно, когда слышим, как разговаривают телеведущие или актеры театра. Как добиться такого же произношения, чистого и правильно, читайте в материале на сайте Vogue.ua.

В статье указаны такие отличия звучания, как [о] и [а], почему важно произносить звуки [д] и [т] глухо, и многие другие. Например, [ч] в украинском языке звучит твердо, не нужно произносить "чяй", "чюю", "чітати".

А еще в украинском языке нет редукции, все звуки следует произносить четко и полнозвучно, не проглатывать их, как это делают россияне.

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Четко произносите я, ю, є, ї, когда они обозначают два звука. [Украйіна], а не [Украіна], [обіцяйу], а не [обіцяу], [свойе], а не [свое].

Ранее мы рассказывали, что в словарь Urban Dictionary добавили новое слово Ukrained. Что оно означает.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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