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У словник Urban Dictionary додали нове слово Ukrained. Що воно означає

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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12 квітня, 14:59
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Онлайн-словник англомовного сленгу також навів приклади вживання нового слова. Читайте подробиці у матеріалі
Що означає нове слово Ukrained мовою сленгу
Що означає нове слово Ukrained мовою сленгу / Фото: Колаж: Сьогодні

В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося нове слово, яке посвятили Україні – Ukrained. Користувачі пояснюють, що воно означає "заукраїнити" або "бути заукраїненим".

Нове слово, присвячене Україні, у словнику Urban Dictionary
Нове слово, присвячене Україні, у словнику Urban Dictionary / Фото: Сьогодні

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Варіанти значення слова:

  • дієслово "бути заукраїненим". Коли ти – Росія, і робиш військове вторгнення в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні;
  • коли друга за величиною клептократія у світі, очолювана розумово обмеженим і некомпетентним апаратом, вторгається на територію мирної країни-сусіда і в результаті отримує такий удар, що її економіка повертається до кам'яного віку;
  • коли людина, що користується передбачуваною підтримкою інших, протистоїть агресору, зрештою зазнає поразки від згаданого агресора і, озирнувшись, виявляє, що прихильники, які повинні були бути, відсутні.

Раніше ми розповідали, що Путіну намалювали "відповідь" у Рівному – мурал "Красуня терпіти не буде".

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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