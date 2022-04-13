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Олена Зеленська рекомендує: 4 YouTube-канали для вивчення історії України

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 квітня, 16:18
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Історію України вчити легко, переглянувши корисні відео професійних істориків на YouTube. Чим вам не експрес-курс для тих, хто не вчив історію в школі
4 YouTube-канали для вивчення історії України
4 YouTube-канали для вивчення історії України / Фото: Колаж: Сьогодні

Історія України щодня пишеться. Для максимального розуміння актуальної ситуації сьогодні варто знати історію українського народу. Лайфхак для швидкого освоєння матеріалу – перегляд відео на історичну тематику. Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі поділилася добіркою ТОП-4 каналів в YouTube для вивчення історії України.

У цій війні ми, як ніколи, багато згадуємо історію і посилаємося на історичні події. А добре їх знати допоможуть цікаві канали YouTube, – зауважує Олена Зеленська.

ТОП-4 YouTube-канали

1. "Історія Без Міфів" – 306 тис. підписників

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Назва говорить сама за себе. Це канал про минуле України та світу, де події коментують фахові історики, – пише Олена Зеленська.

2. "Локальна історія" – 28,5 тис. підписників

Канал, де історія подається через призму окремих місцевостей, спогади старожилів та очевидців подій, – пише Олена Зеленська.

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3. "Український інститут національної пам'яті" – 28 тис. підписників

Цей канал прибере у вас бажання ностальгувати за радянським минулим, якщо воно ще залишилося, – пише Олена Зеленська.

4. "Історична правда" – 26,6 тис. підписників

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Вахтанг Кіпіані та інші історики перенесуть вас у різні епохи, які дозволять краще вивчити минуле нашої країни, – пише Олена Зеленська.

Нещодавно ми розповідали історію Гімну України – одного з головних символів країни.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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