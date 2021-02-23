Як популяризувати українську мову в ТikTok – особистий досвід блогера Андрія Шимановського

Ми знаємо, як очистити мову від слів-паразитів

135 з половиною тисяч підписників і більше 2 мільйонів лайків. І це завдяки коротким навчальним відео про правила української мови. Звучить як вигадка, але це реальна історія українського тік-токера Андрія Шимановського. Він довів, що можна бути модним, розповідаючи про наголоси і відмінки. Як йому вдається лікбез серед молоді і чи приносить це йому гроші – Андрій розповів ведучій Юлії Галушко в ефірі інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24".

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

За словами Андрія, з дитинства всі в його оточенні розмовляли суржиком, але йому це було некомфортно, тому він вибрав для себе чисту українську мову. І саме її він і пропагує серед молоді та дуже популярної мережі Tik-Tok.

Блогер каже, що у нього є театральна освіта, а ще він добре вивчав орфоепію, до того ж в Tik-Tok такого ніхто не знімає, тому і зайняв цю нішу.

Чи можна заробити на українській мові в соцмережах?

Андрій каже, що бере рекламу навчальних програм і тільки тих, які сам пройшов. За півроку у нього було тільки дві рекламні інтеграції. Незважаючи на те, що пропозицій у нього багато від рекламодавців, але блогер не береться за них.

Як слова-паразити впливають на мову людини

У Андрія вони теж є, каже блогер і називає найпопулярніше в своєму лексиконі "скажімо".

"Коротше", "блін", "розумієш", "ну", "е" – найпопулярніші слова паразити, які роблять нашу мову негарною.

За словами тренера з ораторського мистецтва Інги Кирилюк, коли людина говорить, то мимоволі ставить акценти на словах-паразитів. Вона розповіла, що працювала з чоловіком всього два заняття, де розбирали його дикцію і робили вправи, спрямовані на позбавлення від слів-паразитів. В результаті продажі в його сфері зросли в 30 разів за два тижні.

Лайфхаки, щоб позбутися від слів-паразитів

1. Квакати або кукурікати

Робіть це кожен раз, коли говорите слово-паразит. Цю гру найкраще практикувати під час звичайної бесіди.

За словами експерта, ми говоримо слова-паразити, коли поспішаємо і коли не можемо згадати потрібне слово. Тому намагайтеся говорити повільніше.

2. Записуйте себе на камеру

Коли переглянете відео, то зрозумієте, в чому проблема, де ваші слабкі сторони і від яких слів необхідно позбутися.

3. Штраф за слова-паразити

Правда, контролювати себе самостійно буде складно, тому можна попросити друзів, вказувати вам на ваші помилки.

Як ще можна поліпшити свою промову – дивіться докладніше в сюжеті:

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