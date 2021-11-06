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15 неймовірних фото природи, які сподобаються кожному

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 листопада, 07:05
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Іноді люди не звертають уваги, яка неймовірна природа навколо них
У кожному куточку світу природа особлива по-своєму/Колаж: Сьогодні
У кожному куточку світу природа особлива по-своєму/Колаж: Сьогодні

Під час буденних справ ми не завжди помічаємо красу природи. У тих місцях, де проживають люди, зазвичай одні й ті самі рослини та тварини. Іноді хочеться подивитися на щось нове.

Зараз кожен охочий може знайти будь-яку інформацію про природу в інтернеті – від текстів до фото та відео. У такий спосіб можна познайомитися з тваринами та рослинами, яких немає в тому місці, де людина живе. Пропонуємо до вашої уваги добірку неймовірних фото природи, які вражають своєю красою та оригінальністю.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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