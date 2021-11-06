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15 невероятных фото природы, которые понравятся каждому

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 ноября, 07:05
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Иногда люди не обращают внимания, какая невероятная природа вокруг них
В каждом уголке мира природа особенная по-своему/Коллаж: Сегодня
В каждом уголке мира природа особенная по-своему/Коллаж: Сегодня

Во время будничных дел мы не всегда замечаем красоту природы. В тех местах, где проживают люди, обычно одни и те же растения и животные. Иногда хочется посмотреть на что-нибудь новое.

Сейчас каждый желающий может найти любую информацию о природе в интернете — от текстов до фото и видео. В такой способ можно познакомиться с животными и растениями, которых нет в том месте, где человек живет. Предлагаем вашему вниманию подборку невероятных фото природы, которые поражают своей красотой и оригинальностью.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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