15 фото чарівних кошенят, які піднімуть настрій у дощовий день

Дивлячись на знімки, складно повірити, що такі гарні та милі пухнастики живуть на вулиці. Давайте разом подивимося на найкрасивіших друзів наших менших та знайдемо їм дім
Фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Коти та кішки вже й так підкорили нас своєю милістю. Але коли ми представляємо крихітних кошенят, це може розтопити навіть найхолодніше серце.
Якщо ви давно замислюєтеся над тим, щоб завести домашню тварину, перш ніж купувати котика – подивіться нашу добірку. Ми зібрали 15 наймиліших вихованців, які утримуються в притулках.
Тут є друзі будь-кому до душі – великі, маленькі, пухнасті і не дуже, веселі компаньйони, лежні і непосиди.
Пам'ятайте, коли ми беремо тварину з притулку, то рятуємо одразу трьох: тварину, яку прихистили, бездомну тварину, яку заберуть з вулиці на її місце, і, звичайно ж, самих себе!
Варто знати, що у притулках тварин щеплюють та обробляють від паразитів. Всі пушистики стерилізовані і багато хто привчений до лотків.
Насолоджуйтесь знімками красивих кошенят, і не забудьте подумати про їхню долю.
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
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Юлія Ткачук
Керівник проєкту "Life" Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора