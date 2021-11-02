Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Догляд за обличчям

Тренди TikTok

Напої осені

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

15 фото чарівних кошенят, які піднімуть настрій у дощовий день

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
2 листопада, 13:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дивлячись на знімки, складно повірити, що такі гарні та милі пухнастики живуть на вулиці. Давайте разом подивимося на найкрасивіших друзів наших менших та знайдемо їм дім
Фото кошенят, які шукають дім
Фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/

Коти та кішки вже й так підкорили нас своєю милістю. Але коли ми представляємо крихітних кошенят, це може розтопити навіть найхолодніше серце.

Якщо ви давно замислюєтеся над тим, щоб завести домашню тварину, перш ніж купувати котика – подивіться нашу добірку. Ми зібрали 15 наймиліших вихованців, які утримуються в притулках.

Реклама

Тут є друзі будь-кому до душі – великі, маленькі, пухнасті і не дуже, веселі компаньйони, лежні і непосиди.

Реклама

Пам'ятайте, коли ми беремо тварину з притулку, то рятуємо одразу трьох: тварину, яку прихистили, бездомну тварину, яку заберуть з вулиці на її місце, і, звичайно ж, самих себе!

Реклама

Варто знати, що у притулках тварин щеплюють та обробляють від паразитів. Всі пушистики стерилізовані і багато хто привчений до лотків.

Насолоджуйтесь знімками красивих кошенят, і не забудьте подумати про їхню долю.

Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
1/10

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти