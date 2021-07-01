Освежающий домашний квас – 5 лучших рецептов напитка

Лучший квас – это домашний квас. Вы наверняка знаете, из чего он состоит и в каких условиях приготовлен. Квас может быть не только хлебным, в него можно добавить сок лимона и яблоки, изюм и свежий имбирь

Домашний квас / Фото: Depositphotos

Квас – традиционный напиток, готовят его на воде из хлеба с солодом. Его также делают из свеклы, фруктов и ягод. Если хотите получить по-настоящему вкусный и полезный домашний квас, приготовьте его самостоятельно. Как и полезные домашние лимонады, квас тоже способен взбодрить организм и улучшить самочувствие. А в календаре небанальных идей для лета найдете рекомендации, как провести его незабываемо и с пользой.

Квас домашний: рецепт на 3 литра

Хлебный квас на дрожжах / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 л воды

0,5 буханки ржаного хлеба

2 ч. л. сухих дрожжей

1 ст. л. ржаной муки

200 г сахара

1 ст. л. изюма

Способ приготовления:

Нарезать хлеб на кусочки, выложить на противень в один слой и подсушить в разогретой духовке до зарумянивания. Выложить сухари в банку и залить их теплой водой. Оставить сухари на 3-4 часа, можно на ночь. Затем процедить получившуюся смесь через марлю. Соединить ржаную муку, сахар, дрожжи и перемешать. Добавить немного воды и еще раз перемешать. Вылить полученную дрожжевую массу в хлебную воду, добавить изюм. Все хорошо перемешать. Закрыть горловину банки марлей и оставить при комнатной температуре на 12-20 часов. Готовый квас процедить, разлить по бутылкам, банкам или графинам и поставить в холодильник. Хранить квас в холодильнике не больше 3-4 суток.

Домашний квас на закваске

Квас домашний как раньше / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1/2 3-литровой банки ржаных и пшеничных сухариков или готовой смеси для кваса

25 г живых дрожжей

8 ст. л. сахара

6-8 изюминок

Способ приготовления:

Сухари подсушите в духовке до появления темной корочки. Наполните банку сухарями до половины. Вскипятите 3 л воды, заполните банку кипятком на 2/3 и оставьте на несколько часов. Свежие дрожжи разведите в небольшом количестве теплой воды, добавьте 2 ст. л. сахара. Когда дрожжи растворятся, вылейте их в банку с сухарями, размешайте и долейте воды до самого горлышка. Поставьте банку с закваской в тазик и уберите в прохладное место на двое суток. Затем слейте воду, а получившуюся закваску разделите на 2 части. В две чистые 3-литровые банки выложите закваску, в каждую банку добавьте по 3 ст. л. сахара, немного сухарей и изюма. Залейте водой и оставьте на сутки. Готовый квас храните в холодильнике.

Квас: рецепт без дрожжей

Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г ржаного хлеба

2,5 л воды

2 ст. л. сахара

2 ст. л. изюма

Способ приготовления:

Нарежьте ржаной хлеб кубиками и отправьте в духовку на 10-15 минут на максимальную мощность. Половину хлеба залейте кипятком, добавьте изюм и сахар. Накройте марлей и оставьте в тепле. Через 1-2 суток на поверхности появится пена. После ее появления оставьте квас еще на одни сутки. Процедите квас и разлейте по бутылкам. В каждую бутылку добавьте 5-10 шт. изюма. Если вы хотите приготовить сладкий квас, на этом этапе можно добавить сахар, растворенный в воде. Оставьте бутылки с квасом в прохладном темном месте на 3 суток. Около 500 мл перебродивших сухарей с процеженного кваса оставьте для закваски следующей порции кваса. Залейте сухари кипятком и дайте остыть до комнатной температуры. Сахар и изюм второй раз добавлять не нужно. Добавьте закваску и хорошо размешайте. В тепле квас будет готов через 1-2 суток. С каждым разом станет получаться более насыщенная закваска, а вкус кваса будет становиться богаче и ярче.

Быстрый квас в домашних условиях

Квас с имбирем, лимоном и мятой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3-4 яблока

1 л воды

100 г сахара

1/2 ч. л. сухих дрожжей

1/2 ст. л. сока лимона

50 г изюма

50 г свежего имбиря

1 ч. л. меда

1 пучок мяты

Способ приготовления:

Яблоки вымыть, очистить от кожицы и семян. Нарезать дольками и выложить в кастрюлю. Залить нарезанные яблоки горячей водой, довести до кипения, варить 5-7 минут. Снять с огня, дать остыть. В отдельную емкость отлить немного теплого яблочного отвара. Развести в нем дрожжи и оставить на 15 минут. Имбирь очистить, натереть на терке. Мяту и изюм вымыть, обсушить. Мяту мелко нарезать. В кастрюлю с яблоками добавить "подошедшие" дрожжи, сахар, сок лимона, мед, имбирь, изюм, мяту. Хорошо перемешать. Накрыть кастрюлю крышкой, оставить отверстие. Поставить квас для брожения при комнатной температуре на 12 часов. Готовый квас процедить. Поставить в прохладное место для охлаждения. Подавать квас с ломтиками лимона.

Как сделать сильногазированный квас

Малиновый квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Вода

4 стакана малины

1 ч. л. сухих дрожжей

Сахар

Изюм

Способ приготовления:

Для начала налейте в кастрюлю 4 л чистой воды и доведите до кипения. Разомните 4 стакана промытой малины в кастрюле. Нам нужно получить малиновую "кашу". Добавьте готовое ягодное пюре в кипяток. Пока малина закипает, займитесь дрожжами. Залейте дрожжи небольшим количеством теплой воды и перемешайте. Чтобы они активировались, нужно около 10-15 минут. Отфильтруйте малиновое сусло через марлю в стеклянную банку. Затем добавьте в сусло сахар из расчета 2 ст. л. на 1 л жидкости. Дождитесь, пока сусло остынет. Добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Оставьте банку на 5-6 часов в теплом месте. После того, как квас "отыграл", его необходимо перелить в бутылку и начать "газировать". Чтобы пошел газ, добавьте 1 чайную ложку сахара и несколько изюминок. Благодаря тому, что в напитке еще остались дрожжи, они начнут реагировать с сахаром и выделять углекислый газ. Чтобы он сохранился в напитке, нужно закрыть бутылку крышкой и поставить на 2-3 часа в тепло. А чтобы процесс выделения газа прекратился, отправьте малиновый квас в морозильную камеру.

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