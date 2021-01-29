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Вишукані рибні кнелі з перцем: рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 16:43

Блюдо стане справжньою знахідкою, коли захочеться посмакувати чимось смачним і класичним

В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман продовжує ділитися екстрасмачними рецептами. У програмі "Ранок з Україною" ведучий розповів, як приготувати кнелі з риби з перцем у якості гарніру. Рибні кнелі прості в приготуванні і до того ж – це цілком здорова страва, що дуже доречно після низки свят.

Рибні кнелі з перцем від Григорія Германа

Фото: instagram.com/lepimsamivkusno/

Інгредієнти

  • Філе риби – 600 г
  • Хліб – 100 г
  • Вершки або молоко – 300 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Перець болгарський – 2 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Зелень, сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Для початку треба запекти цільні перці – покласти на деко, застелене фольгою, і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
  2. Покришити хліб у мисці та залити вершками. Філе риби порізати і закинути в блендер, додати хліб, але трохи віджати його від зайвої вологи, а також вбити яйце, додати часник, чорний перець, сіль, кілька ложок оливкової олії і частину зелені. Перебити до однорідності.
  3. Відкласти рибну масу, а тим часом поставити каструлю з водою на вогонь і довести до кипіння. Готові перці вийняти з духовки і щільно закрити фольгою. Через 5 хвилин відкрити перці та обережно відокремити шкірку від м'якоті. Перець нарізати слайсами, додати в нього подрібнений часник, перемішати і залити оливковою олією.
  4. За допомогою 2-х ложок сформувати кнелі та відварити. Якщо маса липне до ложок, їх можна змочити у воді або олії. Варити 3 хвилини. Подавати кнелі з маринованим перцем.

Тут читайте рецепт пряного курячого рецепта від Григорія Германа.

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