Вишукані рибні кнелі з перцем: рецепт від Григорія Германа

Блюдо стане справжньою знахідкою, коли захочеться посмакувати чимось смачним і класичним

В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман продовжує ділитися екстрасмачними рецептами. У програмі "Ранок з Україною" ведучий розповів, як приготувати кнелі з риби з перцем у якості гарніру. Рибні кнелі прості в приготуванні і до того ж – це цілком здорова страва, що дуже доречно після низки свят.

Рибні кнелі з перцем від Григорія Германа

Фото: instagram.com/lepimsamivkusno/

Інгредієнти

Філе риби – 600 г

Хліб – 100 г

Вершки або молоко – 300 мл

Яйце – 1 шт.

Перець болгарський – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Зелень, сіль, перець

Спосіб приготування

Для початку треба запекти цільні перці – покласти на деко, застелене фольгою, і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Покришити хліб у мисці та залити вершками. Філе риби порізати і закинути в блендер, додати хліб, але трохи віджати його від зайвої вологи, а також вбити яйце, додати часник, чорний перець, сіль, кілька ложок оливкової олії і частину зелені. Перебити до однорідності. Відкласти рибну масу, а тим часом поставити каструлю з водою на вогонь і довести до кипіння. Готові перці вийняти з духовки і щільно закрити фольгою. Через 5 хвилин відкрити перці та обережно відокремити шкірку від м'якоті. Перець нарізати слайсами, додати в нього подрібнений часник, перемішати і залити оливковою олією. За допомогою 2-х ложок сформувати кнелі та відварити. Якщо маса липне до ложок, їх можна змочити у воді або олії. Варити 3 хвилини. Подавати кнелі з маринованим перцем.

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